Subastan dos predios del Procrear en Junín y Mercedes por más de US$ 11,2 millones

El Gobierno nacional autorizó la subasta pública de dos predios ubicados en los municipios bonaerenses de Junín y Mercedes , que habían sido destinados a desarrollos urbanísticos del programa Procrear. La decisión se enmarca en el proceso de liquidación del Fondo Fiduciario Procrear , dispuesto tras su disolución por decreto en 2024.

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Las resoluciones, publicadas por la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Economía, convocan a las subastas públicas de ambos inmuebles mediante el sistema electrónico SUBAST.AR , con un valor base conjunto de US$ 11.297.374,58 .

El predio de Junín está ubicado entre las calles San José Obrero, Intendente Borchex, Capitán Vargas y Chacabuco , tiene una superficie de 21.347,46 metros cuadrados y saldrá a subasta con un precio base de US$ 7.061.772,57 .

En este caso, se trata de 149 viviendas que quedaron paralizadas por decisión de Nación. En su momento, cuando la obra alcanzó el 50% de ejecución, se abrió la inscripción y hubo 1850 familias que se anotaron para el sorteo.

En tanto, el terreno de Mercedes, ubicado sobre Acceso Manuel San Martín 3300, posee una superficie de 17.714,41 metros cuadrados y tendrá un valor base de US$ 4.235.602,01. Este espacio tiene sin terminar 141 viviendas.

La venta de predios del Procrear

Desde el año pasado, el Estado impulsa un proceso de venta de parcelas urbanas en varios distritos, con operaciones públicas y montos tasados en moneda extranjera. La operatoria, que forma parte de la revisión y disolución de fondos fiduciarios públicos, implica el remate digital de espacios destinados previamente a desarrollos habitacionales.

En el caso de los de Junín y Mercedes integraban desarrollos urbanísticos del programa Procrear que quedaron con las obras suspendidas desde hace tiempo. Según las resoluciones, el Ministerio de Economía evaluó el estado de avance de cada proyecto para definir su continuidad y resolvió avanzar con su venta en el marco del proceso de liquidación del fideicomiso.

Las tasaciones fueron realizadas por el Tribunal de Tasaciones de la Nación, mientras que el procedimiento de venta se desarrollará conforme al régimen aprobado por la Secretaría de Obras Públicas para la enajenación de inmuebles que formaban parte del patrimonio del Procrear.

Las subastas serán administradas a través del sistema SUBAST.AR y los pliegos de bases y condiciones ya fueron aprobados por la Secretaría de Obras Públicas. Además, se delegó en la Subsecretaría de Obras y Servicios la facultad de emitir las circulares aclaratorias o modificatorias que resulten necesarias durante el proceso.

Fuente: Agencia DIB