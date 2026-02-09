lunes 09 de febrero de 2026
Sin código: ladrones se llevaron una oveja mascota que estaba atada en la puerta de la casa

El episodio ocurrió en Lomas de Zamora. La familia pidió a la comunidad que si conoce a los delincuentes, se comuniquen a través de las redes sociales para lograr recuperar al animal.

Por Agencia DIB
La oveja mascota fue sustraída mientras se encontraba en la puerta de su casa, en Lomas de Zamora.&nbsp;

Una oveja que convive desde hace cinco años como mascota con una familia de Lomas de Zamora fue reducida y robada por ladrones, mientras se encontraba en la vereda de la casa. El episodio ocurrió el sábado 7 de febrero, en el cruce de las calles Miguel de Unamuno e Itatí. De acuerdo a las imágenes captadas por cámaras de seguridad, los delincuentes vieron a la oveja, bajaron rápidamente del coche en el que trasladaban y se la llevaron.

oveja robo
Imagen captada por una c&aacute;mara de seguridad el momento excato del robo.&nbsp;

De acuerdo a la información publicada por el sitio lomasconectado.com, la familia aseguró que el animal cuenta con guía y documentación en regla, lo que permitirá realizar la denuncia formal cuando se pueda identificar la patente del vehículo.

oveja robada

Rocío Lezcano, miembro de la familia que perdió a la oveja, publicó una serie de imágenes del momento del robo y pidió a los vecinos que, de conocer a los malvivientes, los ayuden, ya que la la oveja era muy querida por todos y, sobre todo, por los más pequeños de la familia. Ante cualquier información o dato, pueden escribirle a través de Facebook, donde realizó el pedido de colaboración a la comunidad.

Fuente: Agencia DIB

