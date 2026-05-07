Segundo Congreso Provincial de Agroecología: convocan a investigadores y productores a presentar trabajos

Este año la Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires , sede Junín, será el escenario para las jornadas del Segundo Congreso Provincial de Agroecología, que tendrá lugar los días 6 y 7 noviembre. Los municipios coorganizadores son Chacabuco, Leandro Alem y Junín.

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Desde la organización abrieron la convocatoria para la entrega de resúmenes y pósters, que no es restrictiva a miembros del ámbito académico: con el objetivo de incluir la mayor diversidad de miradas, se contempla la recepción de trabajos científicos y experiencias territoriales.

La presentación de pósters es una opción para que la comunidad científica académica, grupos de productores, organizaciones y técnicos de territorio puedan poner en común los avances en las diferentes líneas de investigación y/ o experiencias agroecológicas de diferente índole.

Todos los trabajos se presentarán en formato de pósters y serán evaluados para su inclusión en las Memorias del 2° Congreso Provincial de Agroecología. Parte de los mismos serán seleccionados para la presentación oral en el Congreso.

Se recepcionarán las propuestas de trabajos y experiencias en un formulario digital, donde se completará:

Trabajos Científicos:

- Eje temático elegido;

- Título del Trabajo;

- Autores: Nombres, contactos y filiaciones.

- Resumen de hasta 300 palabras, que deberá incluir: introducción, metodología, resultados, discusión y conclusiones. Tener en cuenta que el mismo será presentado en las Memorias del 2° Congreso Provincial de Agroecología.

Experiencias territoriales:

- Eje temático elegido;

- Título de la experiencia;

- Autores: Nombres, contactos y filiaciones;

- Resumen de hasta 300 palabras, que deberá incluir: introducción, descripción de la experiencia, resultados y/o conclusiones.

Deberá tratarse de trabajos innovadores, en castellano y situados en contexto Latinoamericano. Tendrán prioridad los manuscritos que reflejen trabajos y experiencias desarrollados en la Provincia de Buenos Aires.

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Formulario, fechas y contacto

El formulario de presentación de trabajos y/o experiencias puede descargarse en el siguiente LINK. La fecha límite para el envío de resúmenes es el 31 de julio. Ante cualquier duda se puede escribir al mail [email protected].

La agroecología en la provincia de Buenos Aires constituye una estrategia para estimular las economías locales, la repoblación de espacios rurales, asegurar la producción local de alimentos de alta calidad nutricional, la generación de empleo rural dignificante y la demanda de tecnologías endógenas.

La convocatoria está destinada a docentes, investigadores, extensionistas, estudiantes, productores, organizaciones, técnicos de terreno, agentes de desarrollo, universidades, grupos de investigación, cooperativas y asociaciones.

Las actividades previstas son:

Mesas y talleres de trabajo temáticas.

Paneles con invitados especiales.

Presentación y discusión de experiencias y trabajos en Agroecología.

Pósters.

Muestra de Tecnologías.

Feria de productos agroecológicos.

Muestras Audiovisuales.

Encuentro de la Red de Facilitadoras/es en Agroecología.

Recorrida a campo de productores/as.

Los ejes temáticos y otras cuestiones operativas pueden consultarse en la circular del congreso.

CONGRESO-AGROECOLOGIA-circular-I

Fuente: Agencia DIB