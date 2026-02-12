jueves 12 de febrero de 2026
12 de febrero de 2026 - 19:19

Se tensa la paritaria: Kicillof propuso 3% para febrero y advirtió que tiene poco margen para más

La oferta fue en paritaria formal virtual. UPCN, yATE y Fegeppba ya la rechazaron. Dicen que está por debajo de la inflación. Una clave: los retroactivos del 1,5% del mes pasado.

Por Agencia DIB
Una reunión de paritarias.&nbsp;

Una reunión de paritarias. 

El gobierno de Axel Kicillof mejoró la oferta de aumento salarial a los docentes y empleados estatales: ahora ofreció una suba del 3% para el mes de febrero, 1% más que la semana pasada, a quienes además les advirtió que no tiene mucho margen para mejorar el ofrecimiento debido al “complejo contexto fiscal” que atraviesa.

Más noticias
La discusión paritaria continuará la próxima semana, con el cierre de las liquidaciones salariales y el inicio de clases en la mira.

Paritarias contra reloj: cómo sigue la negociación salarial entre la Provincia y los gremios
La sede de la Gobernación de la provincia de Buenos Aires.

La Provincia ofreció a docentes y estatales un 2% de aumento y los gremios lo rechazaron

La oferta del gobierno se realizó en una reunión formal de paritarias vía zoom y las dos grandes centrales, UPCN y ATE la rechazaron sin siquiera ponerla a consideración, lo mismo que hizo Fegeppba. En los tres casos, consideraron que el ofrecimiento está por debajo de la inflación. Los docentes, en cambio, se llevaron la oferta para analizarla.

El gobierno afirmó que el mes pasado los estatales cobraron un 4,5% más que en diciembre, pero los gremios advierten que eso ocurre porque se otorgaron dos retroactivos por un total del 1,5% que ya no se cobran más. Por eso, ahora afirman que el aumento ofrecido hoy en realidad mantiene ese 1,5% y le suma un 1,5% más, por debajo de la inflación de enero que fue 2,9%.

Piden superar la inflación

Necesitamos que mejoren la oferta para poder ponerla en consideración ”, le explicó a DIB uno de los dirigentes gremiales que participó de la reunión de hoy.

La negociación va de este modo aumentando la tensión: el mes pasado, los docentes de FEB ya habían rechazado el acuerdo (que se aceptó por mayoría) y los judiciales habían firmado en disconformidad. Y para el resto, había resultado clave la promesa de reabrir este mes la negociación.

Pero por ahora, el acuerdo parece un objetivo dificultoso: el gobierno ofreció 2% la semana pasada y 3% hoy y a la vez insistió en que la situación financiera es “compleja” debido al “recorte de transferencias no automáticas por parte del Gobierno nacional y una caída de la recaudación brutal”.

Uno de los objetivos políticos del gobierno es asegurar el inicio de las clases en tiempo y forma, el 2 de marzo. Kicillof no quiere quebrar el récord de los seis años previos, donde no hubo paros. Pero por ahora eso no está asegurado.

Temas
Ver más

Paritarias contra reloj: cómo sigue la negociación salarial entre la Provincia y los gremios

La Provincia ofreció a docentes y estatales un 2% de aumento y los gremios lo rechazaron

La Provincia reabre la paritaria: analizan un aumento en dos tramos

Pergamino: falló el ataúd y el cuerpo cayó al piso durante el funeral

Puan: piden siete años de prisión para mujer que extorsionaba a un hombre con fotos íntimas

Día Mundial del Preservativo: se redujo un 30% su uso en el mundo y hay brotes de sífilis y otras ITS

Violento asalto a la madre del periodista Sergio Lapegüe: la mujer tiene 90 años y sufre Alzheimer

9 de Julio: el municipio impulsa que se siembren las banquinas de la Ruta Provincial 65

Granizo en AMBA: como el dicho popular, cayó piedra sin llover durante la madrugada

"El desarrollo de Bahía Blanca está profundamente vinculado a su universidad pública"

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
dia mundial del preservativo: se redujo un 30% su uso en el mundo y hay brotes de sifilis y otras its

Día Mundial del Preservativo: se redujo un 30% su uso en el mundo y hay brotes de sífilis y otras ITS

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

La evolución de los salarios según el Indec.

Indec: los salarios crecieron en promedio 1,6% en diciembre, con una suba interanual de 38,2%

Por  Agencia DIB