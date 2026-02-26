jueves 26 de febrero de 2026
26 de febrero de 2026 - 21:18

Kicillofistas y kirchneristas tensan la disputa por el poder en el Senado

Se pelean por la vicepresidencia y la presidencia del bloque. Si no hay acuerdo, hasta podría haber rupturas en la bancada del oficialismo.

Por Agencia DIB
SENA VACIO

La disputa entre Axel Klicillof y el camporismo por el reparto de poder en la cámara de Senadores de la provincia seguía sin resolverse, luego de que la sesión preparatoria en la cámara Alta entrara en un cuarto intermedio en busca de un entendimiento que permita designar al vicepresidente primero del cuerpo que aún no llega.

Lois tironeos y la desconfianza entre ambos sectores son de tal intensidad que la sesión la abrió el senador libertario -disidente de la Casa Rosada- Carlos Kikuchi, que si se excluye a la vicegoberandora Verónica Magario, es la única autoridad de cámara con su mandato vigente.

Durante varias horas por la tarde se buscaron consensos en el peronismo, pero al cierre de esta nota eso no había ocurrido.

El punto de disputa más fuerte es la vicepresidencia primera, segundo lugar en la línea de sucesión del Kicillof, que el camporismo reclama pasa sí pero el kicillofismo no está dispuesto a concederle. Tampoco hay acuerdo respecto de la presidencia del bloque.

Varios nombres se barajaron desde uno y otro espacio, sin que ninguno logre superar el veto del sector opuesto. Y en ese marco, ni siquiera se descarta que todo termine sin acuerdo y, eventualmente, con rupturas en el bloque.

Todo se da horas antes del discurso que el lunes dará el Gobernador ante la asamblea legislativa.

