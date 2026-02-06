Paritarias contra reloj: cómo sigue la negociación salarial entre la Provincia y los gremios

La discusión paritaria continuará la próxima semana, con el cierre de las liquidaciones salariales y el inicio de clases en la mira.

La negociación salarial entre el Gobierno bonaerense y los gremios docentes y estatales ingresó en una etapa clave luego del rechazo unánime a la oferta de aumento del 2 por ciento . Tras el encuentro del jueves, la paritaria pasó a un cuarto intermedio y la Provincia se comprometió a reformular la propuesta y volver a convocar a los sindicatos en los próximos días.

La Provincia ofreció a docentes y estatales un 2% de aumento y los gremios lo rechazaron

El principal condicionante es el calendario . El cierre de la liquidación de los sueldos comienza alrededor del día 15, lo que reduce el margen de maniobra para acordar un incremento que impacte en los haberes de febrero. A esto se suma la necesidad política del Ejecutivo provincial de garantizar el inicio del ciclo lectivo el 2 de marzo sin conflictos.

Desde los gremios advirtieron que la propuesta presentada no solo quedó por debajo de la inflación estimada para febrero, sino que además implicaba un impacto real mínimo en el salario de bolsillo . Según explicaron, el aumento ofrecido absorbía parte de un retroactivo acordado en enero, por lo que la mejora efectiva rondaba apenas el 0,5 por ciento, argumento central del rechazo.

En el caso de los docentes, el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) reclamó una nueva convocatoria paritaria que permita avanzar hacia un aumento “genuino” y la discusión de mecanismos para recuperar progresivamente los puntos perdidos frente a la inflación durante 2025. El espacio sindical dejó en claro que cualquier acuerdo deberá contemplar la recomposición del poder adquisitivo.

Por el lado de los trabajadores estatales, ATE exigió que la Provincia mejore de forma urgente el porcentaje ofrecido y reclamó la apertura de mesas técnicas pendientes en distintas áreas del Estado. A estos pedidos se sumaron reclamos por recategorizaciones, pases a planta permanente, fin de la precarización laboral y actualización de becas de capacitación.

Presión

También UPCN y FEGEPPBA rechazaron la propuesta por considerarla insuficiente y plantearon una agenda de demandas sectoriales que, según señalaron, deberán formar parte de la negociación si se busca destrabar el conflicto salarial.

Mientras se aguarda la nueva convocatoria oficial, el escenario permanece abierto. Los gremios anticiparon que, sin una mejora sustancial de la oferta, el conflicto continuará la próxima semana, en un contexto marcado por la inflación y la pérdida del poder adquisitivo, con el inicio de clases y la liquidación salarial como los principales factores de presión sobre la mesa paritaria.

