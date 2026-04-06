lunes 06 de abril de 2026
6 de abril de 2026 - 13:40

Se podrían evitar hasta 5 millones de muertes al año si la población mundial fuera más activa

El Día Mundial de la Actividad Física apunta a combatir el sedentarismo y promover la salud física y mental. Los niveles de actividad recomendados por organismos sanitarios pueden lograrse mientras se realizan las rutinas diarias.

Por Agencia DIB
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Cada 6 de abril se conmemora el Día Mundial de la Actividad Física, con ánimo de incentivar a las personas a que no pierdan una de las conductas humanas más vitales: el movimiento. La fecha, impulsada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) desde 2002, apunta a combatir el sedentarismo y promover la salud física y mental.

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La actividad física insuficiente se ha identificado como uno de los principales factores de la mortalidad global y se encuentra en aumento en muchos países. La actividad física regular y adecuada, incluido cualquier movimiento corporal que requiera energía, puede reducir el riesgo de muchas enfermedades y trastornos no transmisibles, como la hipertensión, la enfermedad coronaria, los accidentes cerebrovasculares, la diabetes, el cáncer de mama y de colon y la depresión.

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Otros beneficios asociados con la actividad física incluyen la mejora de la salud ósea y funcional. La energía que se gasta mientras se está físicamente activo también es una parte fundamental del balance de energía y el control del peso. Además de los beneficios para la salud, las sociedades que son más activas pueden generar retornos de inversión adicionales, entre los que se incluyen un menor uso de combustibles fósiles, aire más limpio y calles y vías menos congestionadas y seguras. Promover la actividad física a través de la vida y el transporte activos tendrá tres resultados: mejorar la salud de la población, mejorar la calidad de vida y reducir los impactos negativos sobre el medio ambiente.

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Datos de la OPS

  • A nivel mundial, las mujeres son menos activas (32%) que los hombres (23%) y la actividad se reduce a mayores edades en la mayoría de los países.
  • A nivel mundial, 1 de cada 4 adultos no alcanza los niveles de actividad física recomendados a nivel mundial (30 minutos por día).
  • Se podrían evitar hasta 5 millones de muertes al año si la población mundial fuera más activa.
  • Las personas que son insuficientemente activas tienen un 20% a un 30% más de riesgo de muerte en comparación con las personas que son suficientemente activas.
  • Más del 80% de la población adolescente mundial no tiene suficiente actividad física
  • Alcanzar los niveles de actividad física recomendados puede lograrse frecuentemente mientras se realizan las rutinas diarias, lo que se conoce como vida activa.
  • La vida activa - 30 minutos de movimiento diario - puede incluir actividades recreativas y deportes, o incluso ser tan simple como trasladarse en bicicleta o caminar hasta el lugar de trabajo.

Fuente: Agencia DIB

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