Se celebró el 74º aniversario de la Republica de los Niños y se eligió al nuevo Gobierno Infantil

El intendente de La Plata , Julio Alak , encabezó este martes las actividades por el 74° aniversario de la República de los Niños y participó de la asunción de las nuevas autoridades del Gobierno Infantil junto a la ministra de la Suprema Corte bonaerense, Hilda Kogan.

“La República de los Niños es un orgullo platense y un símbolo de la democracia vivida desde la infancia”, destacó Alak, y agregó: “En este aniversario, renovamos el compromiso de cuidarla, ponerla en valor y seguir acompañando a las nuevas generaciones”.

Las nuevas autoridades electas del Gobierno Infantil son: Irene Bogliano, Presidenta; Amanda Defelitto, Vicepresidenta; y Bastián Carranza, Jefe de Gabinete, de la Escuela Primaria N° 12. Además, asumieron como senadores y senadoras Juana Lezcano, Juan Pedro Segovia y Benjamín Canteros.

Por la Escuela Primaria N° 36, las y los legisladores son Simón Izurieta, Valentino Correa y Benjamín Mamani Pinto; y por la Escuela Primaria N° 38, Ignacio Martínez Cipolla, Felipe Frisenda Riera y Milo Rusconi.

Finalmente, del Colegio Club Universitario asumieron Renata Chiozzi, India Bautista y Felipe Monzón; y de la Escuela Primaria N° 10, Selene Romañuk Ojeda, León Fernández, Ana Tetamanti y Vera Gricel Zamorano.

Por otro lado, también por la Escuela Primaria N° 12 asumieron como ministros Simón Miranda en Salud; Alison Alejandra León en Educación; Valentina Soto Titto en Justicia; Agustín Almada en Seguridad; Celeste Flores en Ambiente; Benjamín Banegas en Transporte; Ian Martins en Ciencia y Tecnología; y Siomara Arribi en Cultura y Recreación.

El Gobierno Infantil se desarrolla a través del Programa Identidad y Democracia, enmarcado en un convenio de colaboración recíproca entre la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia, la Municipalidad y Abuelas de Plaza de Mayo.

El programa fue creado en 1992 durante la intendencia anterior de Julio Alak y propone a los estudiantes apropiarse del sentido de ciudadanía, de los derechos y de las obligaciones en el marco de una república democrática, inspirando un pensamiento reflexivo y constructivo en su rol de futuros ciudadanos.

Durante la asunción, Hilda Kogan felicitó a las nuevas autoridades. Además, acompañadas por miembros del Gabinete municipal, las autoridades también recorrieron el renovado Palacio de Justicia y Derechos Humanos del parque y disfrutaron de una obra de teatro.

Además, todos los presentes presenciaron el simulacro de un juicio por jurado en el mencionado espacio del Poder Judicial.

Primer parque temático del continente

La República de los Niños nació por iniciativa del entonces gobernador bonaerense Domingo Mercante, durante la primera presidencia de Juan Domingo Perón. La construcción se inició en 1949 y se inauguró en 1951. Es considerado el mayor emprendimiento infantil de Latinoamérica y el primer parque temático del continente.

El proyecto estuvo a cargo de los arquitectos Alberto Cuenca, Julio César Gallo y Jorge Lima, quienes se inspiraron en la atmósfera de los cuentos infantiles de Hans Christian Andersen y los hermanos Grimm, así como en las leyendas de Alfred Tennyson.

El icónico parque platense cuenta con amplios espacios verdes y un lago, mientras que su área urbana exhibe 35 edificios construidos a escala de un niño de diez años.

El Centro Cívico consta de dos plazas unidas por una amplia avenida: la plaza San Martín, rodeada por la Casa de Gobierno, el Banco Infantil, el Palacio de Cultura –donde funciona el Museo Internacional del Muñeco– y la Capilla, y la Plaza de las Américas, sobre la que se instaló la Legislatura, el Palacio de Justicia y el estudio de Radio República.

Considerado el mayor emprendimiento infantil de Latinoamérica, se dice que despertó la admiración de Walt Disney, habiendo influido probablemente en su concepción de Disneylandia, construida en 1954.

A través de la Ley N° 25.550, en el año 2001 la República de los Niños fue declarada Monumento Histórico Nacional.

Cómo llegar

Ciudad: Gonnet, La Plata.

Dirección: Camino General Belgrano y Calles 501, 496 y 16.

