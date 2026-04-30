jueves 30 de abril de 2026
30 de abril de 2026 - 11:14

San Nicolás: estudiantes lanzan su "challenge" para frenar la violencia en redes

La premisa del encuentro que se realizará en la Escuela de Educación Secundaria N°19 de la ciudad bonaerense es “Menos violencia digital, más convivencia real”.

Por Agencia DIB
El flyer de la convocatoria.

El flyer de la convocatoria.

Bajo la consigna “El reto lo hacemos nosotros”, centros de estudiantes de cuatro secundarias de la ciudad bonaerense de San Nicolás se reunirán “para transformar la cultura del espectador”, tras las últimas noticias sobre violencia escolar y amenazas de tiroteos que se viralizaron en plataformas como TikTok o Instagram. Así, este jueves la Escuela de Educación Secundaria N° 19 será el escenario de un encuentro intercolegial que busca “hackear la lógica de la agresión digital” con el lema “Menos violencia digital, más convivencia real”.

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La jornada es impulsada por centros de estudiantes y cuenta con la coordinación de la EES N° 21. Al evento se sumarán las comunidades educativas de las EES N° 16 y EES N° 13, para consolidar un frente común de cuatro instituciones que buscan declarar el fin de la “era del espectador”.

El objetivo central de la movida, según cuenta El Norte, es desarmar la dinámica de quienes filman y comparten conflictos. Así, aseguran que “el que comparte también es parte”.

Respuesta concreta

La propuesta, según relataron sus organizadores, nace como una respuesta concreta a “situaciones que preocupan cada vez más a las comunidades educativas argentinas: peleas dentro de escuelas que son filmadas por compañeros, episodios de violencia a la salida de boliches que rápidamente se convierten en material para redes sociales, difusión irresponsable de videos en canales informativos y plataformas digitales, retos virales peligrosos, amenazas de tiroteo y una lógica de exposición que muchas veces transforma el conflicto en espectáculo”.

Frente a este escenario, los centros de estudiantes buscan exponer que “no se trata sólo de prevenir hechos violentos, sino también de cuestionar la cultura de la filmación, la viralización y el consumo de imágenes que muchas veces convierten a adolescentes en protagonistas involuntarios de circuitos de humillación pública, estigma social y reproducción mediática de una juventud asociada exclusivamente al conflicto”.

Durante la jornada se trabajará sobre “prevención de peleas escolares, violencia digital, uso responsable de redes, ciudadanía digital crítica, responsabilidad frente a la difusión de contenidos, convivencia institucional, salidas nocturnas y construcción de acuerdos colectivos que permitan desarticular tanto la violencia física como la violencia simbólica de la exposición”.

Fuente: Agencia DIB

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