miércoles 22 de abril de 2026
22 de abril de 2026 - 19:40

"El miedo no es contenido": la campaña que impulsan alumnos de Córdoba contra amenazas y violencia

Luego de varios días de preocupación por las amenazas que aparecieron en escuelas secundarias de todo el país sobre posibles tiroteos, estudiantes de una escuela de Mina Clavero decidieron crear una campaña diferente. Un ejemplo a seguir.

Por Agencia DIB
Cordoba campaña miedo

Luego de días de tensión en todo el país por la aparición de pintadas en escuelas secundarias con amenazas de tiroteos y masacres, estudiantes de Córdoba decidieron impulsar una campaña diferente, con ánimo de contrarrestar el pánico y la preocupación que generó el preocupante y violento reto viral que se replicó en ciudades de todas las provincias.

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La amenaza que aparecía en la cuenta de Instagram que después fue cerrada.

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La iniciativa, denominada "El miedo no es contenido", surgió entre los estudiantes de sexto año del Ipem 285 "José Gabriel Brochero" de la ciudad de Mina Clavero. A través de un video que logró viralizarse en redes, los jóvenes contrarrestaron la pintada de una amenaza en un baño con afiches con frases para reflexionar sobre el impacto del miedo viralizado en redes sociales.

“Jugar con el miedo tiene consecuencias”; “Un mensaje falso puede causar pánico verdadero”; y “No hagas viral el miedo” son algunas de las leyendas que los adolescentes fueron mostrando frente a cámara. Y sumaron: “Un momento de gracia puede dejar horas de miedo”;No difundas el pánico” y “Antes de publicar, pensá en el daño”.

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Valores positivos

La campaña surgió en un momento de alta sensibilidad por la reiteración de amenazas falsas en distintas instituciones del país, que obligaron a activar protocolos de seguridad y dar lugar a la intervención policial y denunciar a los responsables de llevar a cabo el reto viral a modo de broma.

Ahora, a partir de la idea de los adolescentes cordobeses, bueno sería que como efecto contagio, los estudiantes de otras provincias tomaran la posta de este mensaje contra la violencia, para reflexionar sobre la posibilidad de construir vínculos entre pares desde la empatía, el acompañamiento y el diálogo.

Fuente: Agencia DIB

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