martes 16 de septiembre de 2025
16 de septiembre de 2025 - 14:03

San Agustín: rescataron a un operario de una cooperativa que cayó en un silo

Bomberos voluntarios y equipos de emergencia actuaron rápidamente para salvar la vida del trabajador, que luego fue trasladado de urgencia al Hospital Municipal.

Por Agencia DIB
El operativo de rescate del operario en San Agustín.&nbsp;

La Vanguardia

En un dramático incidente ocurrido en la planta de la Cooperativa Agropecuaria Gral. Necochea Ltda., ubicada en la localidad de San Agustín, en el partido de Balcarce, un operario quedó atrapado debajo de una gran cantidad de cereal.

La situación, que generó alarma y mucha preocupación, requirió la intervención inmediata de cinco dotaciones de bomberos voluntarios y los servicios de emergencia, según cuenta el portal La Vanguardia.

Los equipos de rescate trabajaron arduamente para liberar al operario, quien fue finalmente rescatado con éxito. Sin embargo, debido a la situación, fue trasladado de urgencia al Hospital Municipal, donde se le brindan los cuidados necesarios.

El trabajador fue identificado como Gustavo Martínez, de 60 años, encargado de la planta.

Mientras tanto, se investigan las circunstancias del accidente que este martes movilizó a los servicios de emergencia y bomberos. (DIB)

Por  Ana Roche