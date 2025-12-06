Sale o sale: llega el sorteo en Trenque Lauquen para los contribuyentes con las tasas al día

En el mismo camino de otros municipios bonaerenses como Coronel Pringles , la Intendencia de Trenque Lauquen informó que realizará el viernes 19 de diciembre el último sorteo del año de los Premios Estímulo entre los contribuyentes del distrito que estén al día con sus tasas . Están en juego 17.760.000 pesos , que serán repartidos entre diez ganadores, que recibirán una orden de compra de 1.776.000 pesos cada uno.

El sorteo tendrá lugar a partir de las 10 de la mañana en el Auditorio del Centro Cívico (Oro y Villegas), entre los contribuyentes del distrito que estén al día con ABL, Servicios Sanitarios y Red Vial.

El sorteo tendrá la modalidad Sale o Sale , es decir que se sacarán tantos números como resulte necesario hasta encontrar a los diez (10) ganadores que cumplan con los requisitos.

En este último sorteo del año, el Municipio entregará 17.760.000 pesos, con $ 12.000.000 iniciales correspondientes a este sorteo más 5.760.000 pesos acumulados de premios que no fueron entregados en anteriores sorteos. El total se entregará en diez órdenes de compra de 1.776.000 pesos cada una .

El sorteo, que se hará mediante bolilleros, se llevará a cabo con la presencia de escribano público y será emitido por las redes sociales del Municipio.

En el distrito, a libre elección

Según informó la Municipalidad, “los ganadores deberán utilizar las órdenes de compra en comercios ubicados en nuestro distrito, a su libre elección, y podrán fraccionar su orden de compra en dos o más comercios, comunicando con la anticipación suficiente a la oficina de Compras municipal para que adopte los recaudos administrativos de rigor”.

“Del sorteo podrán participar aquellos/as vecinos/as que estén al día con las tasas de ABL, Agua y Vial o que mantengan convenios de pago por las mismas y se encuentren vigentes con cumplimiento”, continúa el comunicado.

Y cierra: “Los Premios Estímulo se suman a otros beneficios que ya tienen los contribuyentes que no están atrasados en el pago de las tasas: la bonificación del 20 por ciento en el total de la factura y del 5 por ciento por adherirse a la boleta digital. Para adherirse a la factura online hay que ingresar a la página Web del Municipio: www.trenquelauquen.gov.ar/tasaspormail/”.

Fuente: Agencia DIB