viernes 05 de diciembre de 2025
5 de diciembre de 2025 - 17:35

¡A cruzar los dedos! Coronel Pringles sorteará $10 millones entre vecinos con tasas al día

En Coronel Pringles, pagar los impuestos antes del vencimiento puede significar recibir órdenes de compra para usar en comercios locales.

Por Agencia DIB
En Coronel Pringles, Papá Noel trae regalitos a quienes tengas los impuestos al día.

En Coronel Pringles, Papá Noel trae regalitos a quienes tengas los impuestos al día.

El Municipio de Coronel Pringles anunció un sorteo especial destinado a todos los vecinos que estén al día con el pago de sus tasas al 30 de septiembre. Los participantes tendrán un número único para competir por órdenes de compra por un total de 10 millones de pesos que solo podrán canjearse en comercios locales, informó El Orden.

Más noticias
Javier Rodríguez inaugura el frigorífico ovino en Indio Rico. (Prensa MDA)

Desarrollo Agrario inauguró un frigorífico ovino en el partido de Coronel Pringles
Sorteo Mundial 2026. Lionel Scaloni presentó la Copa. Argentina tuvo un sorteo favorable.

Mundial 2026: Argentina ya conoce a sus rivales y el exigente cruce que podría tener en 16avos

El Jefe de Gabinete, Darío Christensen, explicó que a cada contribuyente con sus impuestos municipales al día se le asignará un número único e irrepetible, el cual se utilizará para participar en el sorteo de los 10 millones de pesos en órdenes de compra. Si un contribuyente tiene más de una partida al día, podrá participar con cada una, aunque no podrá recibir más de un premio.

Estar al día tiene recompensa en Coronel Pringles

Los números de las partidas participantes serán publicados en las redes sociales del Municipio durante los tres días previos al sorteo que se llevará a cabo de manera transparente, ante escribano público, para garantizar la legalidad del proceso.

Las órdenes de compra podrán ser canjeadas exclusivamente en comercios de Coronel Pringles que estén inscriptos como proveedores municipales, con esto también se busca brindar una oportunidad para fomentar el consumo dentro del distrito, beneficiando tanto a los contribuyentes como a los comercios locales.

Temas
Ver más

Desarrollo Agrario inauguró un frigorífico ovino en el partido de Coronel Pringles

Mundial 2026: Argentina ya conoce a sus rivales y el exigente cruce que podría tener en 16avos

Cayó "El Tano Nápoli", un expolicía que articulaba vínculos entre fuerzas de seguridad y bandas narco

Entradera en González Catán: una jubilada murió de un infarto y los ladrones se llevaron sus ahorros

En Luján, 17 calles ya llevan nombres de veteranos de guerra de Malvinas

Un desperfecto técnico hizo caer un helicóptero en el KDT: entre los heridos, una periodista bahiense

Varias empresas impulsan suspensiones o adelanto de vacaciones frente a la crisis

Tres Arroyos: todo listo para el 10º festival por el Día Internacional del Payaso

La UTA ratificó el paro de colectivos y varias líneas están afectadas

Luna llena de diciembre: ¿por qué es especial y qué fenómeno no se repetirá hasta 2042?

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Un trabajador en un frigorífico. (Agencia Xinhua)

Varias empresas impulsan suspensiones o adelanto de vacaciones frente a la crisis

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

El Teatro del Lago, tras varios años de abandono, se encuentra en pleno proceso de recuperación. (Foto: Agencia DIB/Merlín Aspiroz)

Teatro del Lago: una joya en pleno corazón del bosque platense que busca volver a brillar

Por Ana RocheMartín Gainle