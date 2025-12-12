Refuerzan los controles de alcoholemia en lanchas y motos de agua en el río Paraná

Con el calor y el lógico aumento de las actividades náuticas y deportivas en el río Paraná, Prefectura Naval Argentina reforzó los operativos de fiscalización en la región con test de alcoholemia -así como la Policía los efectúa en las rutas-, con el objetivo de prevenir incidentes y asegurar condiciones adecuadas de circulación.

En el norte bonaerense, los controles se realizan f rente a las costas de San Nicolás, Ramallo, San Pedro y otras localidades de la región, con especial atención en embarcaciones deportivas y motos de agua, informó El Norte.

Los procedimientos incluyen test obligatorios de alcoholemia y narcolemia a todos los conductores, como así también se verifica la cantidad de pasajeros habilitados por embarcación y el cumplimiento de la documentación requerida para navegar. En definitiva, igual que con cualquier vehículo terrestre.

La Ordenanza Nº 3-11 (Disposición 9/2011) regula las actividades náutico-deportivas e incorpora límites de alcohol para la conducción: hasta 500 miligramos por litro de sangre para embarcaciones a motor y 200 miligramos para motos de agua u otros artefactos similares.

A su vez, la normativa establece que negarse al test constituye una falta en sí misma y presume el incumplimiento de la prohibición de conducir bajo los efectos del alcohol o estupefacientes. En los operativos, Prefectura puede impedir la continuidad de la navegación en caso de detectar intoxicación y solo se autoriza la partida de la embarcación si existe un conductor habilitado en condiciones psicofísicas normales.

Multas de hasta $4.420.000

Las multas por consumo de alcohol durante la conducción van desde las 100 hasta las 20 mil Unidades de Multa. Con el valor actual de cada Unidad en $220,86, las penalidades oscilan entre $22.100 y $4.420.000. Según la gravedad, también puede disponerse la suspensión temporal o definitiva del carnet habilitante.

Fuente: Agencia DIB