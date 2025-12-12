viernes 12 de diciembre de 2025
Refuerzan los controles de alcoholemia en lanchas y motos de agua en el río Paraná

Sobre el río Paraná -en San Nicolás, Ramallo y San Pedro-, Prefectura constata las condiciones de quienes navegan mediante test de alcoholemia. Hay multas de 4 millones de pesos.

Atención con los test de alcoholemia: si bebió, no conduzca lanchas ni motos de agua.

Atención con los test de alcoholemia: si bebió, no conduzca lanchas ni motos de agua.

En la costa bonaerense del Paraná, Prefectura se encarga de los controles del alcoholemia.

En la costa bonaerense del Paraná, Prefectura se encarga de los controles del alcoholemia.

Con el calor y el lógico aumento de las actividades náuticas y deportivas en el río Paraná, Prefectura Naval Argentina reforzó los operativos de fiscalización en la región con test de alcoholemia -así como la Policía los efectúa en las rutas-, con el objetivo de prevenir incidentes y asegurar condiciones adecuadas de circulación.

En el norte bonaerense, los controles se realizan frente a las costas de San Nicolás, Ramallo, San Pedro y otras localidades de la región, con especial atención en embarcaciones deportivas y motos de agua, informó El Norte.

Los procedimientos incluyen test obligatorios de alcoholemia y narcolemia a todos los conductores, como así también se verifica la cantidad de pasajeros habilitados por embarcación y el cumplimiento de la documentación requerida para navegar. En definitiva, igual que con cualquier vehículo terrestre.

Negarse al control de alcoholemia es una infracción

En la costa bonaerense del Paraná, Prefectura se encarga de los controles del alcoholemia.

En la costa bonaerense del Paraná, Prefectura se encarga de los controles del alcoholemia.

La Ordenanza Nº 3-11 (Disposición 9/2011) regula las actividades náutico-deportivas e incorpora límites de alcohol para la conducción: hasta 500 miligramos por litro de sangre para embarcaciones a motor y 200 miligramos para motos de agua u otros artefactos similares.

A su vez, la normativa establece que negarse al test constituye una falta en sí misma y presume el incumplimiento de la prohibición de conducir bajo los efectos del alcohol o estupefacientes. En los operativos, Prefectura puede impedir la continuidad de la navegación en caso de detectar intoxicación y solo se autoriza la partida de la embarcación si existe un conductor habilitado en condiciones psicofísicas normales.

Multas de hasta $4.420.000

Las multas por consumo de alcohol durante la conducción van desde las 100 hasta las 20 mil Unidades de Multa. Con el valor actual de cada Unidad en $220,86, las penalidades oscilan entre $22.100 y $4.420.000. Según la gravedad, también puede disponerse la suspensión temporal o definitiva del carnet habilitante.

