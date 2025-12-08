El alcohol al volante no sólo mata, también pega duro en el bolsillo

El alcohol causa al menos la cuarta parte de los accidentes de tránsito en la Argentina.

Las estadísticas son irrefutables: manejar un vehículo y el alcohol son incompatibles ya que en la Argentina en 2024 murieron un millar de personas en accidentes en los que el conductor había bebido. El total de decesos en siniestros viales en ese período fue de 4.054.

A su vez, los datos de la Dirección Nacional de Observatorio Vial de la ANSV dicen que el 69,7% de los ingresos a guardia en los hospitales públicos por un accidente vial declararon haber consumido una bebida alcohólica en las 6 horas previas al accidente. Claramente diciembre es el mes de las celebraciones, las despedidas del año, los brindis…. y los accidentes.

En la provincia de Buenos Aires rige la Ley de Alcohol Cero (Ley 15.402), por lo que cualquier graduación mayor a 0 mg de alcohol en sangre es motivo de infracción. Y de las consecuencias que trae. Veamos.

Multas : por conducir alcoholizado va de $342.200 a $1.711.000 . Y en caso de negarse a realizar el test (acción considerada una falta grave) la multa va de $855.500 a $2.053.200.

Inhabilitaciones: dependen del grado de alcohol detectado. De 0.01 a 0.49 g/l, 3 meses. De 0,5 a 0.99 g/l, 6 meses. De 1.0 a 1.5 g/l, 12 meses. Más de 1.5 g/l, 18 meses.

En todos los casos, el infractor deberá asistir a cursos de educación y capacitación vial para recuperar la licencia. Si es una primera infracción y el test da menos de 0.5 g/l, durante el primer año de vigencia de la ley se permitía sustituir la multa por la asistencia al curso, pero ahora la tolerancia es estrictamente cero y las sanciones son de cumplimiento efectivo.

¿Qué pasa con el seguro?

Cuando un conductor tiene un accidente de tránsito bajo efectos del alcohol, la cobertura de su compañía queda técnicamente anulada, al igual que pasar un semáforo en rojo o superar la velocidad permitida. Es similar a lo que ocurre si la infracción se produce cruzando un semáforo en rojo o a mayor velocidad de la permitida. En estos casos, el conductor es responsable civil y penal de las consecuencias del accidente.

¿Qué sucede en el resto del país?

La Tolerancia Cero rige en la mayoría de las provincias. En San Luis y Tierra del Fuego es del 0,2 g/l. En Catamarca y Córdoba, 0,4 g/l, mientras que las más “tolerantes” con CABA y Mendoza, con 0,5 g/l.

Fuente: Agencia DIB