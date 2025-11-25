Reabrió el histórico Cine Teatro Roma de Alberti y se proyectó la primera película local

Luego de más de dos décadas con su pantalla a oscuras y su escenario en silencio, el emblemático Cine Teatro Roma de Alberti volvió a abrir sus puertas. La reapertura del espacio -fundado en 1913 y completamente restaurado y equipado con tecnología de última generación- marcó un hito para la ciudad y reavivó la expectativa por contar con un centro cultural de referencia en la región. La reinauguración, a principios de noviembre, fue acompañada por otro evento magistral: la proyección de “El vuelo del moscardón” , la primera película realizada íntegramente en Alberti.

La ceremonia de reapertura, encabezada por el intendente Germán Lago , reunió a unas 500 personas en el acto oficial y a más de 1.200 durante las actividades del fin de semana. Desde el municipio destacaron que la recuperación del Roma funciona como un “refugio” frente al contexto nacional de desfinanciamiento cultural, según informó El Salado .

Las obras de refacción y puesta en valor devolvieron al Cine Teatro Roma su impronta original de 1913 . La sala luce hoy butacas restauradas, un proyector único en el país, pantalla de última tecnología y un sistema de sonido de primer nivel. Los trabajos fueron financiados íntegramente con recursos municipales.

Durante la ceremonia, el secretario de Gestión Cultural y Promoción del Patrimonio, Hernán Cristóbal , repasó el largo proceso que permitió llegar a la reapertura. Luego, el secretario de Planeamiento y Obras Públicas, Bruno Scarcelli , detalló los avances de la obra.

El ministro de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense, Gabriel Katopodis, participó del acto y recibió de manos del intendente la distinción de Visitante Ilustre.

También fueron homenajeados Juan Carlos Lozza y Juan Carlos Piatti, descendientes de dos de los fundadores de la Sociedad Italiana, vinculada históricamente al nacimiento del teatro.

Lago celebró poder devolver este espacio a la comunidad y agradeció al gobernador Axel Kicillof por el acompañamiento. “Esto es solo el comienzo: el Cine Teatro será, para el presente y el futuro, un lugar de encuentro”, afirmó.

Tras el corte de cintas, los presentes ingresaron a la sala para ver un documental sobre la obra y una demostración del nuevo equipamiento audiovisual.

Programación especial

La reapertura se celebró con una agenda de actividades que incluyó dos conciertos de la Orquesta Sinfónica Juvenil de la Provincia de Buenos Aires y visitas guiadas para conocer la historia del teatro. También hubo talleres artísticos y una destacada presentación del Ensamble Bonaerense.

La sala ya fue registrada en el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) como sala comercial, por lo que comenzará a proyectar estrenos nacionales desde el jueves 13 de noviembre. El cine funcionará jueves, viernes, sábados y domingos. Además, se programarán ciclos de cine nacional clásico –entre ellos “Camila” y “Esperando la carroza”– y una muestra dedicada a artistas locales.

La primera película albertina, en pantalla grande

El domingo 23 se vivió otro momento histórico: la proyección de “El vuelo del moscardón”, la primera película realizada íntegramente en Alberti. El film se presentó en dos funciones exclusivas para prensa e invitados especiales.

El productor general, Eduardo Rosa, destacó que el proyecto nació en 2015, impulsado por estudiantes de Arte del distrito. La filmación se llevó adelante entre 2016 y 2017, y en 2018 ingresó en posproducción. La película combina la participación de actores del pueblo con figuras de trayectoria como Manuel Vicente y el recientemente fallecido Juan Carlos Ricci, además de Horacio Medrano, Andrea Juliá, Dante Iemma y Mauricio Sena.

Los protagonistas, Juan Luca Guardiani y Enrique Giaroli, viajaron desde CABA para acompañar la presentación. En el elenco también participaron numerosos vecinos albertinos, entre ellos Horacio Pereyra, Gabriela Albizzatti, Juan José Siga, Miguel Caffaratti, Ione Toccalino, Andrés Marenzi, María Victoria Erice, Patricia Moreno y Ariel Armando Pérez.