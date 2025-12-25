jueves 25 de diciembre de 2025
25 de diciembre de 2025 - 11:37

Quilmes: un bombero mató a dos delincuentes que intentaron robarle la moto a punta de pistola

El episodio ocurrió en la antesala de la Nochebuena. Los delincuentes se trasladaban en una moto y, de acuerdo al fiscal del caso, la víctima actuó en defensa propia.

Por Agencia DIB
La esquina de Quilmes Oeste donde ocurrió el atraco al bombero, en la víspera de Navidad.&nbsp;

La esquina de Quilmes Oeste donde ocurrió el atraco al bombero, en la víspera de Navidad. 

La antesala de la Navidad tuvo un hecho de inseguridad y un doble crimen perpetrado por un bombero de la Ciudad de Buenos Aires, ante una situación de robo con dos delincuentes que quisieron robarle el auto.

Más noticias
Duro cruce entre Mayra Mendoza y Juan Grabois por una protesta en Quilmes. 

Duro cruce entre Mayra Mendoza y Juan Grabois: "Me cuesta creer que tenemos los mismos intereses"
León XIV dio su primera bendición Urbi et Orbi de Navidad.  video

El Papa León XIV hizo un llamado global al diálogo, la paz y la responsabilidad personal

El hecho ocurrió en el mediodía del 24 de diciembre en el Barrio Parque Calchaquí de Quilmes Oeste, sobre la avenida General Acha al 1800, esquina San Mauro Castelverde.

El oficial, funcionario del área de Transporte Forense de Bomberos de la Policía de la Ciudad, salía de su domicilio vestido de civil. Cuando intentó subirse a su Peugeot 207, fue interceptado por una moto en la que viajaban un hombre y una mujer. En ese instante, amenazaron al bombero con un arma de fuego, al tiempo que la víctima se identificó, dio la voz de alto y extrajo su pistola reglamentaria, una Bersa calibre 9 milímetros. De acuerdo con la reconstrucción oficial, repelió la agresión armada disparando contra los atacantes.

Embed

La mujer murió en el lugar, mientras que su cómplice logró huir a pie, aunque los testigos dijeron a los agentes del Comando de Patrullas Quilmes, que fueron alertados al 911, que observaron que corría con dificultad, por lo que se sospechaba que estaba herido.

Un operativo desplegado por la zona permitió dar con el hombre a unas cuadras de donde se había dado el enfrentamiento: se hallaba desplomado en la vía pública y también se confirmó que estaba fallecido.

La investigación quedó a cargo de la Comisaría novena de Quilmes. El fiscal Javier Barrera, titular de la UFI N°2 del Departamento Judicial Quilmes, se presentó en el lugar y dio directivas para el avance de las actuaciones: ordenó el secuestro de la moto y del arma utilizada por el bombero, le tomó declaración y dijo que actuó en legítima defensa.

Fuente: Agencia DIB

Temas
Ver más

Duro cruce entre Mayra Mendoza y Juan Grabois: "Me cuesta creer que tenemos los mismos intereses"

El Papa León XIV hizo un llamado global al diálogo, la paz y la responsabilidad personal

La Plata: mató a un vecino alterado por la pirotecnia que tiraban los hijos

Imprudencia al volante: 97 personas dieron positivo de alcoholemia en controles nacionales

Solidaridad en Trenque Lauquen: 200 pollos para la cena de Navidad de los más necesitados

En Olavarría, a la Policía Federal no se le escapó la tortuga

La Asesoría General de Gobierno abre una convocatoria para incorporar jóvenes abogados

Gregorio de Laferrere: se entregó Iván Díaz, el hombre que le disparó a una adolescente que quedó paralítica

El IPS reprogramó turnos por el asueto y dio a conocer el cronograma de pagos de diciembre

Fuerte temporal sorprendió a CABA y al Gran Buenos Aires: lluvias, vientos y autos bajo el agua

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Gonzalo Bravo, con los 200 pollos asados en Trenque Lauquen.

Solidaridad en Trenque Lauquen: 200 pollos para la cena de Navidad de los más necesitados

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

León XIV dio su primera bendición Urbi et Orbi de Navidad.  video

El Papa León XIV hizo un llamado global al diálogo, la paz y la responsabilidad personal