Quilmes: un bombero mató a dos delincuentes que intentaron robarle la moto a punta de pistola

La esquina de Quilmes Oeste donde ocurrió el atraco al bombero, en la víspera de Navidad.

La antesala de la Navidad tuvo un hecho de inseguridad y un doble crimen perpetrado por un bombero de la Ciudad de Buenos Aires, ante una situación de robo con dos delincuentes que quisieron robarle el auto.

El hecho ocurrió en el mediodía del 24 de diciembre en el Barrio Parque Calchaquí de Quilmes Oeste, sobre la avenida General Acha al 1800, esquina San Mauro Castelverde.

El oficial, funcionario del área de Transporte Forense de Bomberos de la Policía de la Ciudad, salía de su domicilio vestido de civil. Cuando intentó subirse a su Peugeot 207, fue interceptado por una moto en la que viajaban un hombre y una mujer. En ese instante, amenazaron al bombero con un arma de fuego, al tiempo que la víctima se identificó, dio la voz de alto y extrajo su pistola reglamentaria, una Bersa calibre 9 milímetros. De acuerdo con la reconstrucción oficial, repelió la agresión armada disparando contra los atacantes.

Embed La mujer murió en el lugar, mientras que su cómplice logró huir a pie, aunque los testigos dijeron a los agentes del Comando de Patrullas Quilmes, que fueron alertados al 911, que observaron que corría con dificultad, por lo que se sospechaba que estaba herido.

Un operativo desplegado por la zona permitió dar con el hombre a unas cuadras de donde se había dado el enfrentamiento: se hallaba desplomado en la vía pública y también se confirmó que estaba fallecido. La investigación quedó a cargo de la Comisaría novena de Quilmes. El fiscal Javier Barrera, titular de la UFI N°2 del Departamento Judicial Quilmes, se presentó en el lugar y dio directivas para el avance de las actuaciones: ordenó el secuestro de la moto y del arma utilizada por el bombero, le tomó declaración y dijo que actuó en legítima defensa. Fuente: Agencia DIB

