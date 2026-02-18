Puerto Madryn: encontraron el cuerpo de la joven que desapareció cuando buceaba

Tras tres días de búsqueda, personal de Prefectura Naval Argentina dio con el cuerpo de Sofía Devries, la joven de 23 años oriunda de Villa Ballester que estaba desaparecida desde el lunes.
Devries había llegado a Puerto Madryn a realizar una segunda certificación de buceo en el Golfo Nuevo. De acuerdo con el diario El Chubut, tras un accidente que aún es materia de investigación, el lunes la joven no volvió a la superficie tras sumergirse en el Parque Submarino del barco Hu Shun Yu 890. La embarcación a la que Sofía descendió se encuentra a más de 30 metros de profundidad frente a la zona de Punta Cuevas.
Allí durante los últimos días se concentró el operativo de búsqueda de Prefectura y finalmente el personal dio con el cuerpo de la joven. La fiscal María Eugenia Vottero se encuentra a cargo de la investigación, agregó El Chubut.
Desaparición en Puerto Madryn
La joven desapareció mientras practicaba buceo a bordo de una embarcación autorizada para este tipo de actividad subacuática. Según explicaron los encargados de la expedición, cuando estaban por regresar a la orilla advirtieron que la turista no había vuelto a la superficie después de la inmersión.
Por ello, desde el lunes, personal de la Prefectura Naval Argentina llevó a cabo un gran operativo sobre la zona de Punta Cuevas, en aguas del Golfo Nuevo, lugar en el que la turista se sumergió junto con otras tres personas que iban a bordo de la embarcación de la empresa Freediving Patagonia.
Todo transcurría sin inconvenientes hasta que, al momento del regreso, notificaron que solo tres habían vuelto a la superficie, según destacó la información del medio ADNSur. De manera inmediata se dio aviso a las autoridades y desde ese momento se inició el operativo de búsqueda.
Fuente: Agencia DIB