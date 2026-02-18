Puerto Madryn: encontraron el cuerpo de la joven que desapareció cuando buceaba

Tras tres días de búsqueda, personal de Prefectura Naval Argentina dio con el cuerpo de Sofía Devries , la joven de 23 años oriunda de Villa Ballester que estaba desaparecida desde el lunes.

Devries había llegado a Puerto Madryn a realizar una segunda certificación de buceo en el Golfo Nuevo. De acuerdo con el diario El Chubut , tras un accidente que aún es materia de investigación, el lunes la joven no volvió a la superficie tras sumergirse en el Parque Submarino del barco Hu Shun Yu 890. La embarcación a la que Sofía descendió se encuentra a más de 30 metros de profundidad frente a la zona de Punta Cuevas.

Allí durante los últimos días se concentró el operativo de búsqueda de Prefectura y finalmente el personal dio con el cuerpo de la joven. La fiscal María Eugenia Vottero se encuentra a cargo de la investigación, agregó El Chubut.

La joven desapareció mientras practicaba buceo a bordo de una embarcación autorizada para este tipo de actividad subacuática. Según explicaron los encargados de la expedición, cuando estaban por regresar a la orilla advirtieron que la turista no había vuelto a la superficie después de la inmersión.

Por ello, desde el lunes, personal de la Prefectura Naval Argentina llevó a cabo un gran operativo sobre la zona de Punta Cuevas, en aguas del Golfo Nuevo, lugar en el que la turista se sumergió junto con otras tres personas que iban a bordo de la embarcación de la empresa Freediving Patagonia.

Todo transcurría sin inconvenientes hasta que, al momento del regreso, notificaron que solo tres habían vuelto a la superficie, según destacó la información del medio ADNSur. De manera inmediata se dio aviso a las autoridades y desde ese momento se inició el operativo de búsqueda.

Fuente: Agencia DIB