miércoles 18 de febrero de 2026
18 de febrero de 2026 - 17:54

Luján: convocan a aspirantes al Cuerpo de Prevención Comunitaria, la nueva fuerza policial

La creación del Cuerpo de Prevención Comunitaria (CPC) fue aprobada el año pasado en el Concejo Deliberante de Luján con el objetivo de “fortalecer la prevención, la convivencia y el cuidado del espacio público”.

Por Agencia DIB
En Luján, se viene el nuevo CPC.

El Municipio de Luján informó que ya se pueden inscribir en forma virtual los postulantes para formar parte del Cuerpo de Prevención Comunitaria (CPC), una nueva fuerza policial que “actuará bajo los principios de prevención, convivencia y cuidado del espacio público”.

Con la pesca en el río Luján nace un nuevo atractivo para la zona.

La vida en el río Luján vuelve a latir
Sofía Toccalino superó en diciembre los 200 partidos con Las Leonas.

Sofía Toccalino cumple 11 años en Las Leonas: "No hay nada más lindo que vestir la camiseta de Argentina"

Requisitos para ingresar a la nueva fuerza policial

La convocatoria a este cuerpo aprobado en 2025 por el Concejo Deliberante de Luján está dirigida a quienes cumplan los siguientes requisitos:

  • Ser ciudadano/a argentino/a, nativo/a o por opción. Residente de Luján
  • Tener entre 18 y 45 años de edad al 31 de diciembre del año de inscripción.
  • Contar con título secundario completo.
  • No registrar antecedentes penales por delitos dolosos.
  • Poseer licencia de conducir para automóviles vigente.
  • Tener disponibilidad horaria full time, incluyendo turnos rotativos.
  • Contar con disponibilidad para realizar el Curso de Oficiales con dedicación exclusiva.

Además, se valorarán positivamente las siguientes cualidades:

  • Licencia de conducir para motocicletas.
  • Experiencia previa de trabajo en seguridad pública o privada; fuerzas de seguridad o fuerzas armadas (con baja regular); o tareas comunitarias, sociales o de atención al público.

Conocimientos y/o formación en:

  • Primeros auxilios y RCP.
  • Resolución pacífica de conflictos.
  • Defensa personal.
  • Uso básico de herramientas informáticas.

La inscripción (que se realiza en https://empleo.lujan.gob.ar) habilita a participar del proceso de selección, que incluye distintas instancias de evaluación y formación.

Quienes superen el proceso de selección podrán acceder al Curso de Oficiales del Cuerpo de Prevención Comunitaria, el cual constituye la formación inicial obligatoria para el ingreso al CPC, que dependerá del orden de mérito resultante y los cupos disponibles.

Fuente: Agencia DIB

