Luján: convocan a aspirantes al Cuerpo de Prevención Comunitaria, la nueva fuerza policial

El Municipio de Luján informó que ya se pueden inscribir en forma virtual los postulantes para formar parte del Cuerpo de Prevención Comunitaria (CPC), una nueva fuerza policial que “actuará bajo los principios de prevención, convivencia y cuidado del espacio público”.

La convocatoria a este cuerpo aprobado en 2025 por el Concejo Deliberante de Luján está dirigida a quienes cumplan los siguientes requisitos:

Primeros auxilios y RCP.

Resolución pacífica de conflictos.

Defensa personal.

Uso básico de herramientas informáticas.

La inscripción (que se realiza en https://empleo.lujan.gob.ar) habilita a participar del proceso de selección, que incluye distintas instancias de evaluación y formación.

Quienes superen el proceso de selección podrán acceder al Curso de Oficiales del Cuerpo de Prevención Comunitaria, el cual constituye la formación inicial obligatoria para el ingreso al CPC, que dependerá del orden de mérito resultante y los cupos disponibles.

Fuente: Agencia DIB