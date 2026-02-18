miércoles 18 de febrero de 2026
18 de febrero de 2026 - 14:43

Por la huelga convocada por la CGT, peligran los partidos de este jueves

Estaban previstos para la fecha cuatro cotejos del Torneo Apertura, además del encuentro de ida entre Lanús y Flamengo de Brasil por la Recopa Sudamericana.

Por Agencia DIB
San Lorenzo es uno de los equipos que se verán afectados por el paro.

En virtud del paro general de la CGT por la reforma laboral, previsto en principio para este jueves, quedarían suspendidos cuatro partidos del Torneo Apertura, además del encuentro de ida entre Lanús y Flamengo de Brasil por la Recopa Sudamericana.

Es que la Unión de Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles (Utedyc) anunció su adhesión a la huelga y los clubes, por lo tanto, ya analizan la posibilidad de que finalmente se posterguen todos los partidos de la fecha.

Apertura y Sudamericana

En lo que respecta al Torneo Apertura, se iban a llevar a cabo cuatro cruces correspondientes a la sexta fecha del Torneo Apertura.

En el primero de ellos, Defensa y Justicia iba a recibir a Belgrano de Córdoba a partir de las 17.15, mismo horario en el que San Lorenzo se enfrentaría en el “Nuevo Gasómetro” con Estudiantes de Río Cuarto.

Más tarde, a las 19.30 se iban a disputar otros dos encuentros. Independiente Rivadavia de Mendoza iba a recibir a Independiente, mientras que Instituto de Córdoba iba a ser local ante Atlético Tucumán.

Para el sábado

Si bien no hay confirmación oficial, todo indica que el enfrentamiento entre Independiente Rivadavia de Mendoza e Independiente se pasará para este sábado.

Por otra parte, Lanús iba a recibir a Flamengo de Brasil, por un encuentro correspondiente a la ida de la Recopa Sudamericana.

Fuente: Agencia DIB

