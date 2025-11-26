miércoles 26 de noviembre de 2025
26 de noviembre de 2025 - 16:11

Promesa cumplida: los campeones de Lanús agradecieron a la Virgen de Luján

Felipe Peña Biafore, Lautaro Acosta y el capitán Carlos Izquierdoz estuvieron en la Basílica de Luján después de ganar la Copa Sudamericana.

Por Agencia DIB
Tres ídolos de Lanús fueron a la Basílica de Luján.

El Civismo de Luján

A días de haber obtenido la Copa Sudamericana, tres referentes del plantel profesional de Lanús fueron a la Basílica de Nuestra Señora de Luján para dar las gracias a la Virgen por el título obtenido en Asunción, el segundo continental del club del sur del Gran Buenos Aires.

Felipe Peña Biafore, Lautaro “Laucha” Acosta y el capitán Carlos “Cali” Izquierdoz cumplieron la promesa realizada antes de la final frente a Atlético Mineiro, y muy temprano este miércoles llevaron al altar mayor del templo un banderín del club, después de tomarse una tradicional foto en la Plaza Belgrano con el fondo de la Basílica.

Otro título internacional

El sábado 22, en una final para el infarto, Lanús obtuvo su segunda Copa Sudamericana (la anterior fue en 2013) al vencer en la tanda de penales a Atlético Mineiro por 5 a 4. Precisamente, en esa instancia, Izquierdoz convirtió el suyo mientras que Acosta lo pateó por encima del travesaño. Peña Biafore no jugó por estar lesionado.

Fuente: Agencia DIB.

