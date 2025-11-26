"¿Está vivo?": una adolescente de 16 años mató a su novio en Remedios de Escalada y huyó

Un joven de 20 años fue asesinado de dos puñaladas en una vivienda de la localidad bonaerense de Remedios de Escalada , partido de Lanús , y por el caso la Justicia busca intensamente a su novia, una adolescente de 16 años que estaba junto al cuerpo cuando llegó la Policía y luego escapó. Hasta el momento, continúa prófuga.

La víctima fue identificada como Santiago Nahuel López Monte , quien murió durante la madrugada de este martes en una casa ubicada en la esquina de Ceferino Namuncurá y Lituania.

La primera comunicación con las autoridades la realizó la propia adolescente, identificada por sus iniciales M.N.N. , quien llamó al 911 asegurando que su novio se había lastimado al intentar saltar una reja.

Minutos después, efectivos de la Comisaría 4ª de Lanús y una ambulancia del SAME llegaron al lugar. Allí, la médica constató el fallecimiento del joven y advirtió que presentaba dos heridas de arma blanca en el costado izquierdo del torso: una debajo de la tetilla y otra más abajo. Según afirmó, las lesiones no eran compatibles con el mecanismo relatado por la menor.

Mientras la doctora revisaba el cuerpo, su pareja, una adolescente de 16 años, le gritaba y preguntaba: "¿Está vivo? Decime a qué hospital lo llevás". Tras ello, se escapó del lugar.

En estas horas, la Policía Bonaerense se encuentra desplegando un operativo con personal de Seguridad e Investigaciones para dar con su paradero.

Investigación

La investigación está a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°8 de Lanús, dirigida por el fiscal Oscar Maidana, quien ordenó preservar el lugar, el trabajo de Policía Científica y la realización de la autopsia para establecer con precisión cómo fue el ataque y el posible móvil del crimen, que por ahora se desconoce.

Mientras avanzan las pericias y se toman declaraciones testimoniales, el fiscal Maidana espera los resultados de la autopsia para definir los próximos pasos y, eventualmente, solicitar medidas específicas sobre la menor, cuya situación procesal quedará bajo competencia del fuero penal juvenil.

"Ella es violenta"

Miguel López Monte, el hermano de la víctima, contó desde la vivienda donde fue hallado el cuerpo que su familia siempre le advirtió a Santiago que no se metiera con la adolescente ahora buscada porque “era violenta”.

Miguel detalló en diálogo con la prensa que “me llamó mi mamá y me dijo que la había llamado ella (la joven buscada) diciendo que le metió una puñalada a mi hermano. La llamó llorando diciendo que por favor, si lo podíamos venir a buscar. Nosotros con mis hermanos vinimos, pensamos que le había cortado el dedo o algo porque ella es muy violenta. Cuando llegamos estaba la ambulancia, el patrullero… Mi hermano estaba tirado acá adentro”.

Luego contó que él personalmente le preguntó a la Policía donde estaba la novia de Santiago: “El policía dice que se escapó recién. No se te puede escapar la piba. Dijo que le entró un nervio de crisis (sic) y se fue por ahí. Todos conocemos que los padres son narcos, tienen plata. El padre está preso por narco, al hermano lo está buscando la Policía también por narco. ¿Y cómo se le puede escapar la piba acá estando mi hermano fallecido ahí y ella acá?“.

Miguel señaló que la chica “vivía en mi casa, con mi hermano. Y mi mamá, de tanto que discutían, les dijo que se vayan. Ahí la piba mandó un mensaje a la familia y vinieron a la casa de mi mamá y le cascotearon toda la casa, le rompieron todos los vidrios, y que querían entrar a la fuerza a hacer quilombo en la casa de mi mamá”.

“Mi mamá está destruida. Mi mamá quiere justicia. Mi mamá quiere que paguen. Ella no es menor. Para matar a una persona no sos menor. Para planear todo lo que hicieron… No estaba sola, sino cómo llegó la familia tan rápido ellos acá. Y nosotros tardamos. Y ellos viven más lejos”, deslizó. Y cerró: “Santiago era bueno, iba al colegio, trabajaba con mi viejo Daniel. ¿Sabes cuántas veces le dijimos que no se meta con ellas? Le decíamos que ellos (la familia de la adolescente) son narcos, te van a meter por mal camino, vas a terminar mal con ellos. Ellos son gente que les gusta la plata fácil. No vas a aprender nada con ellos. Y se quedó“.