miércoles 26 de noviembre de 2025
26 de noviembre de 2025 - 10:05

La Autoridad del Agua implementó un régimen digital para permisos y obras

El nuevo sistema bonaerense publicado en el Boletín Oficial incorpora formularios obligatorios, calificaciones hídricas y controles más estrictos.

Por Agencia DIB
Novedades sobre la Autoridad del Agua.&nbsp;

Novedades sobre la Autoridad del Agua. 

La Autoridad del Agua (ADA) de la provincia de Buenos Aires aprobó un nuevo régimen integral para la gestión de permisos, aptitudes y obras vinculadas al uso del recurso hídrico, una modificación de alto impacto administrativo que reemplaza y deroga toda la normativa vigente desde 2010 y 2019.

Más noticias
Rayos en medio de una fuerte tormenta. (Agencia Xinhua)

Cómo funcionará AlertAR, el sistema que busca adelantarse a las catástrofes climáticas
La localidad de Cariló, en el sur del partido de Pinamar.

Polémica: vecinos de Cariló quieren levantar un alambrado para separarse de Villa Gesell

La medida quedó formalizada mediante la Resolución Conjunta 1746-ADA-2025, publicada este miércoles en el Boletín Oficial, en la que el organismo reformó sus procedimientos y los integró a una plataforma electrónica propia, articulada con el expediente digital de la Provincia.

Según la resolución, la reingeniería completa los procedimientos para evaluar y autorizar obras y actividades que puedan afectar el recurso hídrico superficial o subterráneo.

El esquema introduce un sistema de tramitación electrónica que funcionará mediante una plataforma propia articulada con el expediente digital de la provincia de Buenos Aires, lo que permitirá “mayor trazabilidad, transparencia y seguridad jurídica”, facilitando los trámites para usuarios y profesionales.

La nueva estructura incorpora cuatro Calificaciones Hídricas (CHi0 a CHi3) y dos Niveles de Funcionamiento (NF0 y NF1). Estas categorías permiten clasificar a cada usuario según su actividad, la localización de la obra, el consumo y los efluentes generados. Desde la ADA explicaron que esta organización posibilita un control más temprano y preciso sobre obras nuevas, ya ejecutadas o parcialmente operativas.

En tanto, la resolución elimina la instancia de precalificación previa y establece un Formulario de Declaración Jurada Inicial obligatorio, que definirá si corresponde emitir un Certificado de Prefactibilidad Hídrica (CPH).

La nueva resolución de la Autoridad del Agua

Este certificado tendrá una vigencia de un año para los usuarios sin instalaciones ejecutadas (NF0) y de 90 días para quienes tengan obras total o parcialmente operativas (NF1). A partir de su vencimiento, deberán iniciar las etapas siguientes según la calificación asignada.

El nuevo régimen incorpora además un Formulario Resumen del Proyecto Ejecutivo, también como declaración jurada, que será obligatorio para solicitar permisos y busca agilizar el análisis técnico y reducir tiempos administrativos.

Quienes ya tenían gestiones iniciadas podrán optar por completarlas bajo el régimen anterior o migrar al nuevo sistema mediante un formulario de aceptación. Sin embargo, al renovar o iniciar cualquier trámite nuevo deberán ajustarse a la normativa vigente. (DIB)

Temas
Ver más

Cómo funcionará AlertAR, el sistema que busca adelantarse a las catástrofes climáticas

Polémica: vecinos de Cariló quieren levantar un alambrado para separarse de Villa Gesell

Autorizan a una empresa china a operar en el país y hará el vuelo comercial más largo del mundo

Crimen en la Riccheri: dos detenidos por matar a Nazareno Isern durante un robo

25N: Día Internacional contra la Violencia de Género

Positivo de cocaína y marihuana chofer que transportaba estudiantes a viaje de egresados

Futbolista uruguayo condenado a prisión por un caso de abuso sexual en La Plata

Punta Alta: condenas de 12 y 6 años de prisión por un crimen

Luján: un joven apareció muerto y su hermano quedó en la mira, pero fue liberado

¿Qué inmuebles subasta el Estado nacional en la Provincia de Buenos Aires?

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
La localidad de Cariló, en el sur del partido de Pinamar.

Polémica: vecinos de Cariló quieren levantar un alambrado para separarse de Villa Gesell

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

Novedades sobre la Autoridad del Agua. 

La Autoridad del Agua implementó un régimen digital para permisos y obras

Por  Agencia DIB