lunes 08 de diciembre de 2025
8 de diciembre de 2025 - 13:36

Prófugo: acuchilló a su pareja y a su beba en San Francisco Solano y escapó

Con un cuchillo de cocina, el agresor que hoy está prófugo hirió a su pareja y a la beba de 17 meses.

Por Agencia DIB
Agustín Ramos está prófugo.

NA.
Los destrozos en la habitación de la pareja.

El joven que atacó a cuchillazos a su pareja y a su beba en San Francisco Solano -localidad que comparten los partidos de Quilmes y Almirante Brown- está prófugo y es buscado intensamente por la policía. Las dos víctimas permanecen internadas recuperándose de las graves lesiones.

El hecho sucedió el pasado sábado en una casa en la calle Dardo Rocha al 6.300, cuando Agustín Ramos (24) puso fin a una discusión de pareja golpeando e hiriendo a Kiara Maqueira (22) y a su hija, de 17 meses, informó NA.

Ramos usó un cuchillo de cocina y le provocó cortes en el labio y la cara a su pareja, y hasta lastimó con otro corte en la mejilla a la beba. Los familiares presumen que Ramos está escondido en el barrio.

La pareja relata el horror padecido

Desde el hospital, Maqueira publicó imágenes sobre cómo fue el ataque, cómo quedó la vivienda y la situación actual en el hospital.

En una de las publicaciones Kiara reveló: “Estábamos los tres acostados mirando una película. De repente, sin ningún motivo, él se subió arriba mío. Me empezó a ahorcar, me pegó piñas en la cara y agarró un cuchillo que estaba en la mesa de luz. Me tiró puñaladas en la cara. En ese momento, mi bebé de 1 año y 5 meses se acercó y él le rozó la carita con el cuchillo, cortándola. A mi hija le hicieron 7 puntos. A mí, 2 puntos en la boca. No sé cómo seguimos vivas”.

Maqueira relató que a su mamá también la agredió y que, cuando su papá le pegó a Ramos, se dio a la fuga.

La Policía lo está buscando, tiene orden de detención, pero todavía no aparece. Mientras él está libre, yo no puedo dormir, no puedo respirar tranquila, no puedo vivir sabiendo que el hombre que quiso matarme está suelto. Necesito que la Justicia actúe. Necesito que lo encuentren”, concluyó.

Fuente: Agencia DIB

