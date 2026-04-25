Presentaron en el Obelisco el Fórmula 1 que conducirá Franco Colapinto en Palermo

A horas de la gran fiesta del argentino Franco Colapinto en Palermo , se presentó en el Obelisco porteño el auto que usará este domingo: es un Lotus E20 de 2012 con motor Renault V8 y con el branding de Alpine .

La exhibición marcará el regreso de la máxima categoría del automovilismo mundial a la Ciudad después de 14 años y se espera que medio millón de fanáticos se acerquen al histórico evento.

Colapinto se convertirá en el primer argentino en manejar un F1 por el asfalto porteño y hará cuatro salidas al circuito callejero . La primera será a las 12:45, la segunda a las 14:30, otra a las 15:15 y el final, a las 15:55 en un bus descapotable.

“ Vamos a vivir una fiesta con Franco en Palermo , una fiesta del deporte y de la Ciudad. Este es un paso más para que el sueño de la Fórmula 1 sea una realidad en la ciudad más linda del mundo ”, dijo el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri .

El recorrido

El circuito que recorrerá Franco Colapinto irá desde Avenida Libertador y Sinclair hasta Casares/Ugarteche, y por un tramo de la Avenida Sarmiento, entre Figueroa Alcorta y Libertador, pasando por el Monumento a los Españoles.

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Los vecinos y turistas podrán ingresar desde las 9. Habrá dos grandes escenarios en plaza Seeber y plaza Sicilia con pantallas gigantes y DJs. Además, se presentará desde las 11 la Orquesta Sinfónica de la Ciudad. Tanto en las plazas Sicilia como Seeber no va estar permitido acampar. Y en la zona estará prohibida la venta ambulante.

Mientras tanto, desde el viernes y hasta la noche del domingo el Planetario se iluminará con los colores celeste, blanco y rosa del casco que usa Franco Colapinto, con la leyenda “Bienvenido Franco a la ciudad más linda del mundo" y el número 43 que lo caracteriza.

Cambios en la Feria

Como se espera tanta gente para ver a Colapinto, la Feria Internacional del Libro, que se desarrolla en las proximidades del circuito callejero, anunció un cambio en la modalidad de entrada para este domingo.

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Así, los organizadores informaron que “el ingreso al estacionamiento de La Rural será únicamente por Av. Sarmiento 2704 por motivo de cortes programados. El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires habilitará un contracarril exclusivo”. Mientras que “el ingreso peatonal será únicamente por la Av. Santa Fe (Plaza Italia), entrada más próxima al Pabellón Ocre” de la Feria.

Fuente: Agencia DIB