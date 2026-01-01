Preocupación por un incendio rural que se reactivó sobre la Ruta 3 a la altura de Villarino

El foco permanece activo y fuera de control en la zona de Ombucta. La Nueva

El Municipio de Villarino informó que durante la mañana de este jueves 1º de enero se reactivó un foco de incendio en un establecimiento rural sobre la Ruta Nacional Nº 3, en el sector de Cabeza de Buey. El incendio permanece activo y no controlado en la zona de Ombucta.

En el lugar, de acuerdo con lo que informó La Nueva, trabajaban 8 dotaciones de bomberos voluntarios de Médanos, Algarrobo, Hilario Ascasubi y Villalonga, junto a bomberos voluntarios del partido de Patagones y de Río Colorado (Provincia de Río Negro).

Incendio en cordón medanoso con pastura Se trata de un incendio de campo, desarrollado en cordón medanoso con pastura, lo que dificulta las tareas de control.

El Municipio de Villarino participa con dos máquinas viales Champion, destinadas a la apertura de cortafuegos y tareas de contención.

Asimismo, se brinda apoyo logístico permanente a través de Defensa Civil Villarino y la Secretaría de Protección Ciudadana, con camiones cisterna para el abastecimiento de las unidades forestales. La situación continúa siendo monitoreada de forma permanente. Fuente: Agencia DIB

Para compartir en redes







