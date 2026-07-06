Preocupación por el aumento de casos de difteria: cómo prevenir esta enfermedad

Mantener el Calendario Nacional de Vacunación al día salva vidas y evita rebrotes comunitarios de enfermedades controladas o erradicadas.

La difteria volvió a encender luces de alarma en la región de Américas: entre enero y mayo de 2026 se notificaron 163 casos confirmados y cinco fallecidos, más del doble de los casos reportados en 2025 y significativamente por encima del promedio observado en los últimos años.

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Cabe aclarar que el brote más importante se encentra en la zona del Caribe, precisamente en Haití; no obstante, la problemática no es tan lejana como parece, ya que Argentina está entre los países con cobertura de la tercera dosis (DPT3) menor al 80% lo que ubica al país en zona de mayor riesgo.

"El problema de fondo no es nuevo: la cobertura de vacunación contra difteria, tétanos y tos ferina (DPT) sigue por debajo de la meta del 95% en la región", indicaron desde la Sociedad Argentina de Infectología (SADI) . Y sumaron: "la difteria puede afectar la vía respiratoria y producir complicaciones cardíacas y neurológicas".

El problema con esta y otras enfermedades bacterianas es que estos microorganismos no desaparecen: cuando baja la vacunación, el riesgo de brote vuelve . "La buena noticia es que la vacuna para prevenir esta enfermedad está en el Calendario Nacional de Vacunación , es gratuita, segura y eficaz", subrayaron desde la entidad local.

En este contexto, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) emitió una alerta a los países de las Américas con ánimo de fortalecer los programas de inmunización de rutina y cerrar las brechas de vacunación ante el aumento de casos de difteria notificados en la región.

La alerta señala que “es urgente incrementar las coberturas tanto de la serie primaria (3 dosis) como de los refuerzos recomendados (3 dosis) en niños, adolescentes y adultos” para prevenir nuevos casos y brotes.

¿Qué es la difteria?

La difteria es una enfermedad infecciosa que se transmite principalmente por contacto físico directo o de la inhalación de las secreciones aerosolizadas por tos o estornudos de individuos infectados. Puede producir una membrana en la garganta que dificulta la respiración y la toxina que produce la bacteria puede afectar el corazón y el sistema nervioso.

Según describe la Organización Mundial de la Salud (OMS) es causada por la bacteria Corynebacterium diphtheria, que infecta principalmente la garganta y las vías respiratorias superiores, y produce una toxina que afecta a otros órganos.

La enfermedad tiene un inicio agudo y las principales características son dolor de garganta, fiebre baja y glándulas inflamadas en el cuello, y la toxina puede, en casos graves, causar miocarditis o neuropatía periférica.

Las personas infectadas con la bacteria de la difteria pueden desarrollar síntomas o no presentar ningún síntoma, pero ser portadoras de la bacteria y poder contagiar a otras personas.

Prevención

Revisar los carnets de vacunación y controlar si hay esquemas atrasados o incompletos.

Completar las dosis faltantes.

En caso de viajar a zonas con brotes activos, tener especial cuidado en llevar las dosis de vacunación completas.

Fuente: Agencia DIB