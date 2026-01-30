Posibles tormentas con lluvias intensas y caída de granizo en Chivilcoy, Navarro y Suipacha

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un Aviso Corto Plazo (ACP) por el desarrollo de tormentas con lluvias intensas y posible caída de granizo para los distritos de Chivilcoy , Navarro y Suipacha .

Este tipo de fenómenos no detectados con anterioridad se desarrollan con rapidez y, por fortuna, pueden advertirse a través de la observación de radares meteorológicos . Estas situaciones dan cuenta de la importancia de mantenerse al tanto de las alertas y avisos de los organismos oficiales. En este caso, el ACP estará vigente hasta las 17.59 del sábado 31 de enero.

En tanto, tormentas de magnitud se desarrollan en las últimas en la zona cordillerana, principalmente en Neuquén y Mendoza, con alertas amarillo y naranja . En localidades hubo desprendimiento de terreno y pequeños aludes por la cantidad de agua acumulada.

Ya de acuerdo al pronóstico del SMN para los próximos días, un frente frío avanzará hacia el sudoeste de la provincia de Buenos Aires, rompiendo el “muro atmosférico” que causó agobio en varias ciudades del interior provincial y el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Este aire del sur irá avanzando por todo el territorio bonaerense hasta generar nubosidad variable en las ciudades de la costa .

tormenta Mardel Los meteotsunamis generan cambios en el mar impulsados por otros fenómenos meteorológicos, como tormentas, viento o cambios en la presión atmosférica.

Recomendaciones

Permanecé en construcciones cerradas como casas, escuelas o edificios públicos.

como casas, escuelas o edificios públicos. Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctric o si ingresa agua.

o si ingresa agua. Alejate de zonas inundables y no ingreses en calles anegadas.

y no ingreses en calles anegadas. Mantenete alejado de artefactos eléctricos y evitá el uso de teléfonos con cable.

y evitá el uso de teléfonos con cable. Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.

inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado. Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanezcas en playas, ríos, lagunas o piletas.

Febrero caliente

La semana próxima, para el cambio de mes, el verano volverá a decir presente, ya que se espera un giro del viento al sector norte, lo que dará inicio a un nuevo período de ascenso sostenido de las temperaturas. Las mínimas se ubicarían entre los 22 y 24 °C, mientras que las máximas podrían alcanzar valores de entre 34 y 35°C.

Según precisó el sitio especializado Meteored, el lunes 2 de febrero "podría convertirse en el primer día de una nueva ola de calor", aunque su confirmación oficial no se produciría hasta el miércoles, ya que dependerá de que se mantengan determinados umbrales térmicos en las mínimas y las máximas durante varios días consecutivos.

Fuente: Agencia DIB