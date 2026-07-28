Pesar en Tres Arroyos por la muerte de Maite Otaegui, querida árbitra de la liga de fútbol local

Maite Otaegui tenía 24 años y se desempeñaba como árbitra de la liga local de fútbol.

La joven tresarroyense Maite Otaegui, de 24 años, murió este martes en un siniestro vial tras un choque del vehículo en el que viajaba como acompañante contra un camión y luego contra un árbol.

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La noticia causó una profunda conmoción en la comunidad y en el ámbito deportivo, ya que Maite se desempeñaba como árbitra en la Liga Regional Tresarroyense de Fútbol y también dirigió encuentros en Claromecó, donde dejó el recuerdo de su compromiso y dedicación dentro de las canchas.

Según precisó el diario La Voz del Pueblo, el siniestro se produjo durante la mañana sobre la avenida Constituyentes al 300, a pocos metros de la cancha del Club Huracán de Tres Arroyos.

De acuerdo con las primeras informaciones, el auto habría impactado inicialmente contra un camión que transportaba bebidas. Tras ese contacto, el conductor perdió el control y terminó chocando contra un árbol.

Otaegui ocupaba el asiento del acompañante y fue trasladada al hospital municipal con heridas de gravedad. Horas después se confirmó su fallecimiento. El conductor también había sido derivado para recibir atención médica.

En el lugar trabajaron Bomberos Voluntarios, personal policial, agentes de Tránsito y una ambulancia. La circulación estuvo interrumpida mientras se desarrollaban las tareas de emergencia y las pericias.

Impacto en la región

La muerte de la joven generó pesar en el ambiente deportivo tresarroyense, donde se desempeñaba como árbitra de fútbol. Las circunstancias del choque quedaron bajo investigación.

Tras conocerse la noticia de su deceso, las redes sociales se colmaron de sentidos mensajes de pesar y afecto para su familia.

Fuente: Agencia DIB