sábado 18 de julio de 2026
18 de julio de 2026 - 13:13

Prohíben la venta de bebidas alcohólicas en Necochea durante la final del Mundial

La medida, pensada para prevenir incidentes, regirá este domingo entre las 16 y las 23 horas. Solo están exceptuados bares y restaurantes. Las penas van de las multas a las clausuras de los comercios.

Por Agencia DIB
Festejos del Mundial en el monumento Gesta de Malvinas, en Quequén.

Festejos del Mundial en el monumento Gesta de Malvinas, en Quequén.

Ecos Diarios

La Municipalidad de Necochea dispuso, mediante el Decreto Nº 2208, la prohibición excepcional de la venta, expendio, suministro y distribución de bebidas alcohólicas en todo el distrito durante la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, que disputará la Selección Argentina este domingo.

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La medida, firmada por el intendente Arturo Rojas y el secretario de Gobierno, Jorge Martínez, tendrá vigencia entre las 16 y las 23 horas, con el objetivo de prevenir hechos de violencia y desórdenes durante los festejos que puedan realizarse en la vía pública, según informa Ecos Diarios.

Previsión de incidentes

En los fundamentos del decreto el Ejecutivo recuerda los incidentes registrados en Necochea tras el último encuentro de la Selección, frente a su par de Inglaterra, y señala que este domingo se prevé una importante concurrencia de vecinos a los espacios públicos de la ciudad.

Asimismo, sostiene que “el consumo excesivo de alcohol en la vía pública constituye un factor que puede derivar en disturbios, riñas y otras conductas que pongan en riesgo tanto la integridad de las personas como el patrimonio público y privado”.

Comercios incluidos y exceptuados

La prohibición regirá para todos los establecimientos comerciales minoristas cuya actividad principal o accesoria sea la venta de bebidas alcohólicas, como supermercados, hipermercados, almacenes, despensas, autoservicios y cualquier otro comercio que comercialice estas bebidas.

Durante el horario establecido no podrán vender, suministrar ni distribuir bebidas alcohólicas bajo ninguna modalidad.

El decreto contempla una excepción para los establecimientos gastronómicos debidamente habilitados, como restaurantes, bares, cervecerías, confiterías y locales similares. En estos casos, las bebidas alcohólicas podrán ser expendidas únicamente para su consumo dentro del establecimiento o en los espacios exteriores habilitados. En cambio, estará prohibida la venta bajo la modalidad "para llevar" (take away) o mediante delivery.

Clausuras y multas

La normativa establece que el incumplimiento de las disposiciones dará lugar a la clausura preventiva inmediata del comercio, además del posible decomiso de las bebidas alcohólicas y la aplicación de las multas y sanciones que correspondan, las cuales serán tramitadas por el Juzgado Municipal de Faltas.

Fuente: Agencia DIB

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