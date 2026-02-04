Lilia Lemoine acusó a la madre de Ian Moche de llevar al nene "a los medios haciéndolo actuar de autista"

Lilia Lemoine , la diputada nacional de La Libertad Avanza por la provincia de Buenos Aires, atacó ayer y hoy a la madre del niño activista por los derechos de las personas con autismo Ian Moche , a quien acusó de “llevarlo a los medios haciéndolo actuar de autista”. La legisladora reiteró más de una vez que el menor es “supuestamente autista” y sostuvo que su madre, Marlene Spesso , “no está bien de la cabeza”.

Los primeros dichos de Lemoine fueron la noche del martes en la señal LN+, en el marco de un debate sobre la prohibición del acceso de menores a las redes sociales. En medio de esa discusión, la diputada atacó al niño y a su madre, pese a que el caso no guardaba relación directa con la temática tratada.

La legisladora argumentaba que ya existe una edad mínima para ingresar a una red social y que, si eso se incumple, la responsabilidad es de los padres. “Vos biométricamente podés pedir los datos y listo. Estamos en una sociedad hipócrita donde una señora puede lucrar con un hijo menor de edad y llevarlo a los medios haciéndolo actuar de autista”, lanzó totalmente fuera de contexto.

“Hablo de la madre de Ian Moche, una mujer que no está bien de la cabeza con lo que hace y que lo vemos como sociedad y se lo dejamos pasar porque es negocio para el kirchnerismo”, continuó. Consultada sobre la relación del caso con el uso de redes, agregó: “La hija mayor ya habló y contó lo que les hace a sus hijos. Ver a un nene que supuestamente es autista expuesto a luces, gritos, maltrato, los medios, la política y las redes sociales. Los mismos que te llevan a un nenito autista a vender una agenda política en los medios, que también llegaron a Greta Thunberg, dicen ahora que tenés que censurar las redes sociales”. Sin embargo, no profundizó en argumentos que respaldaran sus afirmaciones, según destaca La Nación.

“El mismo wokismo, el mismo kirchnerismo que quiere prohibir a los pibes que piensen y que después te ponen a un pibito menor de edad chiquitito a sufrir presión en los medios de comunicación. Al wokismo, al kirchnerismo, le molesta que los jóvenes se expresen porque no van por el camino que ellos quieren”, insistió, y luego aseguró que Pedro Sánchez es “kirchnerista”.

Según recordó el diario La Nación, no fue la primera vez que Lemoine atacó a Moche y a su madre. A mediados del año pasado, la diputada tuiteó que Spesso “lo usaba para hacer guita”. En octubre, además, sostuvo que debía ser “denunciada por maltrato infantil” por exponerlo a los medios.

La respuesta de Ian Moche y su madre

Este miércoles por la mañana, el menor y su madre respondieron en televisión. “Me sorprende mucho, y al mismo tiempo no me sorprende, porque sé que este tipo de personas no van a tener otra cosa que decir más que hablar mal o decir cosas feas de nosotros. La verdad me pareció muy feo, horrible. No me gusta que ataquen a mi mamá ni a mi familia, se metió con temas delicados. Dentro de todo estamos bien. Sabemos que este tipo de cosas no nos van a detener como activistas", afirmó el niño en América TV.

Luego, Moche cuestionó a la diputada por afirmar que estaba “actuando” su condición. “Ella dice que yo actúo de autista, pero ¿qué puede llegar a saber de lo que es actuar como una persona autista si el autismo es una condición en donde cada persona es diferente?”, planteó.

Además, Spesso señaló que históricamente se culpó a las madres por el autismo de sus hijos. “Porque nos consideran heladeras, freezers, madres lejanas. Que ella diga lo que quiera, yo tengo el diagnóstico de Ian, que no tengo por qué mostrarlo, pero que está desde los 2 años y medio con un montón de profesionales que trabajaron con él desde muy pequeño”, explicó.

También contó que obtuvo el Certificado Único de Discapacidad (CUD) cuando Ian tenía 8 años y que deberá renovarlo a los 18. “Ian no era activista todavía y me costó un montón hacerle el CUD porque me daba miedo. La verdad que contestarle a una persona que cree que la tierra es plana, que quiere provocarnos, que saca totalmente de contexto y nos mete a nosotros en este tema...”, reclamó. Y cerró: “Nosotros no estamos acostumbrados a responder. Estamos en un país donde la violencia instalada que estamos viviendo no la vivimos nunca. Entonces no estamos preparados. Hay que contestarle con amor y no con provocación”.

Más ataques de Lilia Lemoine

Horas después, Lemoine volvió a atacar a Moche y a su madre a través de la red social X, donde acusó a la mujer de “bruja” y “vieja cobarde”, además de contradecir sus dichos previos. “La mamá de Ian Moche sigue usando al hijito para figurar (sufre de Munchausen?), ganar plata y encima lo usa de escudo. Eso último ya es de vieja cobarde. Si yo le estoy hablando a ella, no a su hijito... A ella. Mete al nene en el medio a responder por ella!!“, escribió.

Luego arremetió directamente contra Spesso: “Vení y hablá conmigo, bruja. Dejá a tus hijos en paz. No hacés nada por los autistas, nada. Si tu hijo es autista lo exponés a cosas de las que normalmente los padres intentan protegerlos! Por más que sea de alto funcionamiento, las luces y los ruidos lo lastiman igual, la exposición innecesaria y llevarlo de gira igual le provocan meltdowns, shutdowns y burnout”.

La diputada también afirmó que cuando Moche sea adulto “va a tener tiempo para soportar todo eso” y que “muchos padres no saben que sus hijos son autistas y los exponen sin saber”. “Los pibes enmascaran y aguantan y muchos adultos lo descubren de grandes... cómo puede ser que sabiendo por lo que pasa el nene lo exponés así!?”, agregó.

Más tarde, Lemoine volvió a publicar en X: “La mamá de Ian Moche es una basura cobarde. Y espero que deje de usar a su hijo de escudo... o no le dan los huevos para hablar ella sin meter al chico en el medio. Cada día que pasa queda más en evidencia y más gente se da cuenta. Empieza a ser escandaloso. Inmorales”.

