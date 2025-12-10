Pinamar: los guardavidas dicen que el Municipio ofreció paritarias del 0%

En Pinamar hay 300 guardavidas sindicalizados, de los cuales 130 están vinculados al Municipio. El Mensajero de la Costa

La Asociación de Guardavidas de Pinamar(AGP) advirtió que peligra la seguridad en las playas ante la posición del Ejecutivo Municipal -encabezado por el intendente Juan Ibarguren- de no aumentar los salarios “es decir, cobrar lo mismo que el año pasado”.

“En audiencia de Paritarias ante el Ministerio de Trabajo -informó la AGP a través de un comunicado-, la Municipalidad expresa 0% de recomposición de haberes pretendiendo que trabajemos con los salarios del año pasado. A esta inaceptable pretensión se suma un desmanejo ilegal y absurdo del servicio que debemos brindar, situación que ha ocasionado la INHABILITACIÓN de las playas de Pinamar, instancia que ha sido notificada al Gremio por parte de las autoridades.

El comunicado sigue así: “Ningún tipo de recomposición en el salario, al mismo momento que nos aumentan los impuestos a todos los contribuyentes automáticamente según inflación, mientras vemos con asombro como funcionarios se roban el dinero de la recaudación. Por ello alertamos a toda la comunidad sobre el inicio de un conflicto que, lamentablemente por la irresponsabilidad de las autoridades, pone en riesgo la vida de las personas y la continuidad de la temporada.”

Guardavidas en alerta Ante la oferta del 0% de recomposición salarial, los guardavidas no descartan realizar medidas de fuerza, al tiempo que denunciaron que se decretó la inhabilitación de las playas en el municipio a cargo del intendente del PRO Juan Ibarguren.

“Desde la AGP negociamos paritarias con dos sectores a la vez, el privado y el Municipio. Con los privados no tuvimos ningún problema, pero el problema es con el Municipio, que tiene la pretensión de que se trabaje por el mismo sueldo del año pasado, cuando en Pinamar las tasas aumentan por inflación automáticamente”, expresó a los medios Fernando Espinch, secretario de Organización del sindicato que nuclea a 300 guardavidas de Pinamar, 130 de los cuales están ligados directamente al Municipio. “Si no se modifica la situación, Pinamar no estará habilitada como ciudad balnearia”, advirtió Espinahc. “La responsabilidad de las autoridades pone en riesgo la vida de las personas y la continuidad de la temporada”. Fuente: Agencia DIB

