lunes 03 de noviembre de 2025
3 de noviembre de 2025 - 11:17

Pilar: vecinos insisten con su reclamo por el cierre definitivo de dos termoeléctricas

Dos asociaciones piden que se cumplan los fallos que ordenan el desmantelamiento de las plantas termoeléctricas instaladas en Villa Rosa y Matheu, en Pilar.

Por Agencia DIB
Las&nbsp; centrales termoeléctricas en el partido de Pilar. (Resumen, el Diario de Pilar)

Las organizaciones 1810 Vecinos Unidos y JUVEVIR, de Pilar, intensificaron sus gestiones judiciales y comunitarias para exigir el cumplimiento de los fallos que ordenan el cierre de las termoeléctricas en Villa Rosa y Matheu. Presentaron documentación ante el Juzgado Federal de Campana y reiteraron su rechazo a una nueva prórroga.

Ambas asociaciones civiles llevaron adelante una intensa semana de gestiones en defensa del ambiente y de la salud de la comunidad, reclamando el cumplimiento de los fallos que ordenan el desmantelamiento de las plantas termoeléctricas instaladas en Villa Rosa y Matheu, informó Resumen, El Diario de Pilar.

Pilar en alerta

El lunes, los vecinos se enteraron de que la empresa SCC Power S.A. (ex Stoneway) volvió a pedir una prórroga para seguir operando, amparándose en la “emergencia energética” y con aval del Ministerio de Economía, CAMMESA y la Secretaría de Energía. Esta situación generó indignación, ya que las plantas deberían estar fuera de funcionamiento según lo establecido por la Justicia.

Ante esto, el presidente de 1810, Raúl Regis, mantuvo una reunión con el subsecretario de Energía, Damián Sanfillippo, quien confirmó la solicitud de la empresa. En respuesta, la organización solicitó audiencias con el intendente Federico Achával y con el juez federal Adrián González Charvay, y llevó su reclamo a los medios para visibilizar el tema.

El jueves, representantes de la entidad fueron recibidos por la Secretaría del Juzgado Federal de Campana, donde entregaron una nota que detalla los incumplimientos de SCC Power y reafirma la exigencia de que se cumplan las resoluciones judiciales. Dada la apertura del canal institucional, los vecinos suspendieron una movilización prevista frente al tribunal.

El viernes, 1810 Vecinos Unidos por Pilar presentó formalmente su escrito judicial, acompañado por la abogada Dra. Teresita De León Salgues, de JUVEVIR, y el Dr. Gustavo Coronel, asesor legal de 1810. En la presentación, ambas organizaciones manifestaron su oposición a cualquier nueva prórroga operativa y denunciaron que la empresa ha incumplido reiteradamente sus compromisos de desmovilización.

El Municipio de Pilar también presentó su descargo, oponiéndose a la extensión del funcionamiento de las plantas y respaldando el reclamo vecinal.

El comunicado conjunto de JUVEVIR y 1810 Vecinos Unidos por Pilar cerró la semana reafirmando su compromiso con un objetivo común: erradicar definitivamente las termoeléctricas y defender el derecho a vivir en un Pilar sano, limpio y sustentable.

