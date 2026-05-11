lunes 11 de mayo de 2026
11 de mayo de 2026 - 19:54

José C. Paz: un menor se filmó con una escopeta, lo identificaron y encontraron un arsenal en su casa

El adolescente, de 16 años y domiciliado en José C. Paz, fue detenido tras ser identificado como quien aparecía efectuando un disparo con un arma en una grabación que se viralizó por WhatsApp.

Por Agencia DIB
Arsenal en la casa del adolescente detenido en José C. Paz.

Arsenal en la casa del adolescente detenido en José C. Paz.

Resumen de Pilar

Un episodio que se inició con la difusión de un video en redes sociales derivó en un operativo policial que tuvo como protagonista a un adolescente vinculado a una escuela de La Lonja, en el partido de Pilar. El joven, de 16 años y domiciliado en José C. Paz, fue detenido tras ser identificado como quien aparecía efectuando un disparo con un arma de fuego en una grabación que se viralizó por WhatsApp.

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Según informó Resumen de Pilar, la situación encendió las alertas a partir de las imágenes, en las que se lo veía manipulando una escopeta y realizando un disparo al aire. A partir de ese material, se inició una investigación que avanzó con rapidez y permitió establecer tanto su identidad como su vínculo con un establecimiento educativo de la zona.

Con esos elementos, personal policial de La Lonja llevó adelante tareas investigativas que permitieron localizar el domicilio del adolescente en José C. Paz. La vivienda fue allanada con autorización judicial, luego de que se consideraran suficientes las pruebas reunidas.

El procedimiento arrojó como resultado el hallazgo de un importante arsenal dentro del inmueble: una escopeta calibre 12.70 milímetros, una pistola calibre .380 marca Bersa Thunder, un pistolón de doble caño calibre 14 milímetros y un rifle calibre .22. Además, se secuestraron municiones de distintos calibres y dos teléfonos celulares que serán peritados en el marco de la causa.

Durante el operativo fue aprehendido el adolescente y también su madre, de 59 años, quien quedó a disposición de la Justicia. Ambos fueron trasladados a dependencias policiales mientras avanzan las actuaciones correspondientes.

La causa fue caratulada como "Allanamiento de urgencia, secuestro y aprehensión por abuso de arma de fuego. Tenencia ilegal de arma de guerra. Tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil".

Fuente: Agencia DIB

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