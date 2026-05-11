Pergamino: quiso probar su BMW 0 kilómetro, perdió el control y chocó contra una alcantarilla

El BMW con destrozos en Pergamino. La Opinión de Pergamino

Un automóvil BMW 0 kilómetro protagonizó un violento despiste en la mañana del domingo sobre la ruta nacional 8, a la altura de Miguel Cané, en el partido de Pergamino. El vehículo de alta gama, que tenía menos de 500 kilómetros recorridos y había sido retirado de la concesionaria apenas dos semanas antes, terminó con severos daños tras impactar contra una alcantarilla. El conductor resultó ileso.

De acuerdo con La Opinión de Pergamino, el siniestro vial se produjo pocos minutos después de las 8, en el tramo comprendido entre el Cruce de Caminos y el predio de la Sociedad Rural. Según la reconstrucción realizada en el lugar, el automovilista circulaba en dirección a la zona rural cuando, al llegar a las inmediaciones de Gabín y Miguel Cané, perdió el control del rodado y se desvió hacia la banquina.

El vehículo atravesó el desnivel lateral de la ruta y terminó impactando violentamente contra una alcantarilla de hormigón. El mayor daño se concentró en el sector delantero derecho, en el que quedaron destruidos el neumático, la suspensión y parte del tren delantero.

Siniestro vial en Pergamino El auto en cuestión se trata de un BMW de alta gama prácticamente nuevo. Según trascendió, el propietario lo había retirado de la concesionaria hacía apenas dos semanas. Como consecuencia del impacto, dice La Opinión, se activaron los airbags y el sistema de seguridad respondió de manera eficaz, lo que evitó lesiones en el conductor, que pudo salir por sus propios medios.

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