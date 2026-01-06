Pergamino: la llegada de los Reyes Magos en paracaídas terminó con uno de ellos fracturado

El momento de la llegada y la caída de uno de los tres Reyes Magos en el Parque Belgrano de Pergamino. (El Norte)

La espectacular llegada de los Reyes Magos al Parque Belgrano de la localidad de Pergamino se vio enlutada cuando, uno de ellos, el último en lanzarse desde el aire, realizó una maniobra errática y, para evitar caer sobre el público, se desvió y se desplomó sobre su cadera.

Tras el accidente, personal del SAME y efectivos de seguridad intervinieron de inmediato, brindaron las primeras atenciones al herido y coordinaron su traslado para una evaluación más completa. El episodio generó conmoción en los presentes y los organizadores decidieron suspender el resto de las actividades previstas.

En tanto, según precisó el diario El Norte, el hombre que representaba al Rey Mago Gaspar sufrió fractura de cadera y se recuperaba del infortunio.

La llegada de los Reyes Magos en paracaídas forma parte de una tradición que se realiza año tras año en Pergamino y que nunca había tenido incidentes. Fuente: Agencia DIB

