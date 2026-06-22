Película sobre la banda Estelares se proyecta en cines de Bolívar, Tandil y Pehuajó

“Estelares, nuestros días en mi memoria” se proyecta en cines de la provincia de Buenos Aires.

“Estelares, nuestros días en mi memoria”, una película sobre la banda de rock Estelares, se proyecta en cines de Bolívar, Tandil y Pehuajó, luego de su estreno en el último BAFICI.

La película es una postal de la identidad de la ciudad de La Plata expresada a través de la historia de Estelares, que sintetiza estos rasgos característicos y únicos de la capital bonaerense. Narra el contexto musical de los 90 y la evolución artística de la banda. Un relato íntimo, con material inédito de archivo y entrevistas a los protagonistas, que abre un abanico de baladas y poesías llenas de amor y melancolía.

Estelares 01

La película (documental musical) es dirigida y guionada por Gonzalo López y la producción ejecutiva está a cargo de Gloria López. Será proyectada este jueves 25 y sábado 27 a las 20 en el Cine Avenida de Bolívar; el sábado 11 de julio a las 20 en el Espacio Incaa Unicen de Tandil; y el jueves 16 de julio a las 18 en el Cine Zurro de Pehuajó.

Protagonizan el filme Manuel Moretti, Torio Bertamoni, Pablo Silvera, Willy Harrington, Eduardo Minervino, Javier Miranda y Martín Bosa, y los entrevistados son Gustavo Gauvry, Juliana Gattas, Juanchi Baleiron, Gabriela Radice, Jorge Serrano, Bebe Contepomi, Rocambole, Cucuza Castiello, Mariano Fernández Bussy, Germán Wiedemer, Oscar Jalil, Alfredo Calvelo, Ariel Valeri, Max Bidart, Esteban Costa, Juanchi Moles, Pato Ragadale y Juan Martin Zuviría. Fuente: Agencia DIB

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