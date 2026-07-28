Bolívar: unas 200 personas marcharon para pedir Justicia por la ola de envenenamiento de perros

Unas 200 personas marcharon en la ciudad de Bolívar para exigir respuestas ante la ola de envenenamientos de perros que golpea a la localidad.

Según precisó el diario La Mañana , la convocatoria se desarrolló en un contexto alarmante: durante 2026 se registraron más de 100 casos de animales envenenados y las víctimas fatales ya superan las 60.

La concentración comenzó a las 13 en el Centro Cívico y, media hora después, se inició la movilización. La primera parada fue frente a la comisaría , donde los manifestantes pegaron imágenes de los perros que murieron como consecuencia de los envenenamientos, en un gesto cargado de dolor y de pedido de justicia.

Luego de recorrer unos 300 metros, la marcha llegó al Municipio. Allí, los manifestantes volvieron a reclamar respuestas y apuntaron sus pedidos al intendente Eduardo "Bali" Bucca.

Reunión y recompensa

Ya en el interior del edificio municipal, una delegación integrada por unas diez personas, entre ellas vecinos afectados y representantes de la Sociedad Amigos Protectores del Animal Abandonado de Bolívar (SAPAAB), fue recibida por la concejal Laura Rodríguez, quien años atrás estuvo al frente de la intendencia durante la licencia del entonces intendente Marcos Pisano.

Según manifestaron algunos de los participantes al salir de la reunión, desde el Municipio les informaron que se dispondría una recompensa para obtener información que permita identificar a los responsables de los envenenamientos. Además, señalaron que las cámaras de seguridad existentes no han aportado elementos suficientes para esclarecer los hechos.

Reclamo de medidas concretas

El reclamo de los vecinos no es nuevo, ya que la situación ha sido denunciada desde hace varios meses, sin lograr que se lleven a cabo medidas concretas. La movilización de este martes fue la primera de estas características organizada específicamente para visibilizar la problemática y reclamar acciones urgentes.

Muchas personas caminaron sosteniendo las fotografías de sus mascotas, recordando a los animales que fueron asesinados por envenenamiento y reclamando que, después de más de un centenar de casos registrados durante este año, todavía no exista ni una prueba que permita identificar al autor o a los autores de estos hechos.

Fuente: Agencia DIB