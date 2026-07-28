martes 28 de julio de 2026
28 de julio de 2026 - 17:12

Bolívar: unas 200 personas marcharon para pedir Justicia por la ola de envenenamiento de perros

Tras recorrer distintos puntos de la ciudad, los manifestantes ingresaron al Municipio, donde se anunció de forma extraoficial que se evalúa ofrecer una recompensa para dar con los responsables.

Marcha en Bolívar por la ola de envenenamiento de perros.&nbsp;

Marcha en Bolívar por la ola de envenenamiento de perros. 

https://www.diariolamanana.com.ar/
perros envenenados marcha

Unas 200 personas marcharon en la ciudad de Bolívar para exigir respuestas ante la ola de envenenamientos de perros que golpea a la localidad.

Más noticias
Las calles de Bolivar, conmovidas con la aparición de perros envenenados.

Bolívar: ante el masivo envenenamiento de perros, los vecinos salen a la calle
Las huellas de milodonte descubiertas en las playas de Pehuen Co. 

Pehuen Co: las marejadas de mayo dejaron en evidencia nuevas pisadas de perezosos gigantes

Según precisó el diario La Mañana, la convocatoria se desarrolló en un contexto alarmante: durante 2026 se registraron más de 100 casos de animales envenenados y las víctimas fatales ya superan las 60.

La concentración comenzó a las 13 en el Centro Cívico y, media hora después, se inició la movilización. La primera parada fue frente a la comisaría, donde los manifestantes pegaron imágenes de los perros que murieron como consecuencia de los envenenamientos, en un gesto cargado de dolor y de pedido de justicia.

Luego de recorrer unos 300 metros, la marcha llegó al Municipio. Allí, los manifestantes volvieron a reclamar respuestas y apuntaron sus pedidos al intendente Eduardo "Bali" Bucca.

Reunión y recompensa

Ya en el interior del edificio municipal, una delegación integrada por unas diez personas, entre ellas vecinos afectados y representantes de la Sociedad Amigos Protectores del Animal Abandonado de Bolívar (SAPAAB), fue recibida por la concejal Laura Rodríguez, quien años atrás estuvo al frente de la intendencia durante la licencia del entonces intendente Marcos Pisano.

Según manifestaron algunos de los participantes al salir de la reunión, desde el Municipio les informaron que se dispondría una recompensa para obtener información que permita identificar a los responsables de los envenenamientos. Además, señalaron que las cámaras de seguridad existentes no han aportado elementos suficientes para esclarecer los hechos.

Reclamo de medidas concretas

El reclamo de los vecinos no es nuevo, ya que la situación ha sido denunciada desde hace varios meses, sin lograr que se lleven a cabo medidas concretas. La movilización de este martes fue la primera de estas características organizada específicamente para visibilizar la problemática y reclamar acciones urgentes.

Muchas personas caminaron sosteniendo las fotografías de sus mascotas, recordando a los animales que fueron asesinados por envenenamiento y reclamando que, después de más de un centenar de casos registrados durante este año, todavía no exista ni una prueba que permita identificar al autor o a los autores de estos hechos.

Fuente: Agencia DIB

Temas
Ver más

Bolívar: ante el masivo envenenamiento de perros, los vecinos salen a la calle

Pehuen Co: las marejadas de mayo dejaron en evidencia nuevas pisadas de perezosos gigantes

Pesar en Tres Arroyos por la muerte de Maite Otaegui, querida árbitra de la liga de fútbol local

Vuelco fatal en la Ruta 65: murió una mujer de La Plata vinculada a robos bajo modalidad "viuda negra"

"Por Anita, por todos": vecinos de Necochea convocan a una marcha por la construcción de la Autovía 88

Colegios privados: las cuotas aumentarán un 8,1% entre agosto y septiembre

El 50% de los jóvenes de entre 18 y 29 años vive en condiciones de vulnerabilidad, según la UBA

Trenque Lauquen: anunciaron la inscripción para viviendas municipales de Círculo Cerrado

Encontró a "Dibu" Martínez encajado con su camioneta en el campo, lo ayudó a salir y le quedó la anécdota de su vida

Triquinosis: hay 18 internos infectados en una cárcel de Junín

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Novedades para los colegios privados.

Colegios privados: las cuotas aumentarán un 8,1% entre agosto y septiembre

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

El Presidente Javier Milei. 

La confianza en el gobierno está en el nivel más bajo desde que Milei llegó al poder