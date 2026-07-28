Pehuen Co: las marejadas de mayo dejaron en evidencia nuevas pisadas de perezosos gigantes

Las marejadas ocurridas en el mes de mayo en la costa bonaerense dejaron una novedad paleontológica de importancia en las playas de la localidad de Pehuén Co : quedaron expuestas huellas de un perezoso gigante que vivió en la región entre 30 mil y 12 mil años atrás.

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El hallazgo se produjo en Playa del Barco, dentro del Área 1 de la Reserva Natural Pehuen Co - Monte Hermoso . Según precisó el portal La Brújula 24 , los especialistas estiman que podría tratarse de unas diez pisadas, aunque la cantidad y su procedencia deberán confirmarse una vez terminados los relevamientos.

Las pisadas fueron detectadas por Guillermo Morelli, presidente de la Sociedad de Fomento Amigos de Pehuen Co, quien comunicó la novedad a la paleontóloga Teresa Manera. Luego, un equipo integrado por el investigador Silverio Feola de la Universidad Nacional del Sur (UNS), Valentina Alfano y personal de guardaparques realizó el registro de las marcas para avanzar con su estudio.

Los especialistas advirtieron que las huellas podrían volver a quedar cubiertas cuando la arena recupere su distribución habitual. Ese fenómeno explica por qué los afloramientos paleontológicos aparecen de manera esporádica sobre la línea de bajamar.

Las marcas presentan un importante grado de conservación y podrían haber pertenecido a un milodonte, uno de los perezosos gigantes que habitó la región durante el período comprendido entre 30.000 y 12.000 años atrás.

El director del Museo de Ciencias Naturales "Carlos Darwin" de Punta Alta, Maximiliano Rueda, explicó que este tipo de descubrimientos puede producirse después de varias tormentas, cuando el movimiento de la arena deja expuestas las formaciones rocosas de la playa. “Son huellas importantes, interesantes y con un grado de conservación magnífico”, señaló Rueda.

Aunque el lugar donde se produjo el hallazgo no está cercado y mantiene habilitado el tránsito peatonal, forma parte de un área protegida. Por ese motivo, solicitaron a quienes se acerquen que no caminen sobre las rocas ni toquen las pisadas, debido a su fragilidad.

Un gigante de América del Sur

Los milodontes eran mamíferos gigantes emparentados con los perezosos actuales, que habitaron principalmente en el extremo austral de Argentina y Chile durante la era Cenozoica, y se extinguieron hacia fines del Pleistoceno.

Esta especie conformó el grupo de mamíferos de mayor porte de América del Sur: pesaban más de mil kilos y medían unos 3 metros, según precisa en su sitio web el Museo de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP). Era herbívoro, con grandes garras y andaba en cuatro patas, aunque se estima que también podía pararse en las dos patas traseras.

La era Cenozoica comenzó hace unos 65 millones de años y se conoce como Edad de los Mamíferos, por ser el grupo de vertebrados dominante en los ecosistemas terrestres, que reemplazó a los dinosaurios del Mesozoico.

La fauna de mamíferos que evolucionó durante el Cenozoico se conoce como Megafauna, dado que incluye especies de gran tamaño que habitaron ambientes pampeanos hasta hace unos 10.000 años. Cabe señalar que la Megafauna convivió con la especie humana.

Algunos de los representantes de la Megafauna son el Megaterio, relacionado con los perezosos actuales; el Toxodonte, similar a un rinoceronte o hipopótamo; los Gliptodontes, emparentados con los armadillos; y la Macrauquenia, similar a los guanacos o vicuñas, aunque sin un parentesco con ellos.

Fuente: Agencia DIB