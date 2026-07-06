Pehuajó: en un choque múltiple en la ruta 5 murieron el youtuber Chatterbox y su padre

Chatterbox se había convertido en uno de los creadores de contenido sobre videojuegos más populares del país.

Un choque múltiple entre un automóvil, una camioneta y un camión sobre la Ruta Nacional 5 dejó como saldo dos muertos: un hombre y su hijo, este último el youtuber Sebastián Javier Funes, conocido en las redes sociales como Chatterbox. El siniestro ocurrió el domingo a la altura del kilómetro 349, en cercanías de la localidad de Guanaco, partido de Pehuajó.

Según informaron fuentes policiales, el accidente involucró a un camión Scania, una camioneta Chevrolet S10 y un Honda Civic en el que viajaba una familia. Los tres vehículos colisionaron y el conductor del automóvil y su hijo murieron como consecuencia del impacto. En tanto, la esposa del conductor y la hija de la pareja sobrevivieron y fueron trasladadas al Hospital Municipal Juan Carlos Aramburu de Pehuajó.

De acuerdo con los medios locales Diario Noticias y Radio Mágica, los ocupantes de la Chevrolet S10, oriundos de Carlos Casares, también sufrieron heridas y recibieron atención médica.

El auto en el que viajaba la familia desde Pehuajó hacia Buenos Aires. Diario La Mañana de Bolívar El hecho se produjo en la misma semana en que se aprobó la concesión de la Ruta 5, sin obligación de obras de ensanchamiento. En la causa interviene la fiscalía de turno, que procura establecer las circunstancias en las que se produjo el accidente. En el lugar trabajaron efectivos de Policía Científica, personal policial, Bomberos Voluntarios y servicios de emergencia. El tránsito permaneció parcialmente interrumpido durante varias horas mientras se desarrollaban las tareas periciales.

¿Quién era Chatterbox? Sebastián Javier Funes era oriundo de Pehuajó y desde hacía varios años residía en la Ciudad de Buenos Aires. Bajo el nombre de Chatterbox se había convertido en uno de los creadores de contenido sobre videojuegos más populares del país, con una audiencia integrada principalmente por adolescentes y jóvenes. Su canal de YouTube superaba los 1,6 millones de suscriptores, mientras que en Twitch acumulaba más de 114.000 seguidores. También tenía una fuerte presencia en TikTok, donde reunía más de 1 millón de seguidores. Su contenido estaba centrado en gameplays, reacciones, desafíos y videos de humor vinculados a títulos como Fortnite, Stumble Guys y The Backrooms Game, de acuerdo con el portal Infobae. Fuente: Agencia DIB

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