miércoles 24 de junio de 2026
24 de junio de 2026 - 14:54

Mercedes: dos muertos en un trágico vuelco en la Ruta 5

El accidente ocurrió en kilómetro 109 de la Ruta 5, en Mercedes. Las víctimas, un hombre de 73 años y una mujer de 33, salieron despedidas del vehículo.

Por Agencia DIB
Los dos pasajeros del vehículo que volcó en Mercedes no habrían llevado puesto los cinturones de seguridad.

Los dos pasajeros del vehículo que volcó en Mercedes no habrían llevado puesto los cinturones de seguridad.

La Razón de Chivilcoy
La circulación por la Ruta 5 estuvo interrumpida varias horas.

La circulación por la Ruta 5 estuvo interrumpida varias horas.

La Razón de Chivilcoy

Un violento accidente se produjo en las últimas horas de la tarde del martes sobre la Ruta Nacional 5, en jurisdicción de Mercedes, cuando una camioneta volcó a la altura del kilómetro 109 y provocó la muerte de sus dos ocupantes.

Más noticias
En la RN 5, cerca de Chivilcoy, falleció un médico al  chocar contra un camión.

Alertan por la cantidad de muertes en la Ruta 5 y vuelven a reclamar la autovía
El trágico accidente en 9 de Julio.

Tragedia en la ruta 5: cuatro muertos por un choque frontal

De acuerdo a la información policial reflejada por La Razón de Chivilcoy, por causas que son materia de investigación, el conductor de una camioneta Ford Ranger doble cabina perdió el control del rodado, lo que provocó el vuelco fatal.

accidente en Mercedes rs
La circulación por la Ruta 5 estuvo interrumpida varias horas.

La circulación por la Ruta 5 estuvo interrumpida varias horas.

Las víctimas fueron identificadas como Juan Carlos Silva, de 73 años, y Yanina Pérez, de 33 años, ambos domiciliados en Bragado. De acuerdo con las primeras precisiones del caso, se presume que ambos ocupantes viajaban sin el cinturón de seguridad colocado, motivo por el cual fueron despedidos del vehículo ante la violencia del impacto.

La Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Nº 3 del Departamento Judicial de Mercedes lleva adelante las investigaciones para determinar las causas de la tragedia.

Fuente Agencia DIB

Temas
Ver más

Alertan por la cantidad de muertes en la Ruta 5 y vuelven a reclamar la autovía

Tragedia en la ruta 5: cuatro muertos por un choque frontal

Suipacha: choque frontal y muerte sobre la ruta nacional 5

Vanesa Bruschi, la primera mujer directora de la cárcel de Mercedes

Ya está el cronograma: ¿cuándo cobran sueldo y aguinaldo estatales y docentes?

Licitan la construcción de cuatro áreas de servicio en rutas hacia la Costa Atlántica

Sube una tasa aeroportuaria y viajar en avión será más caro

Patagones: avanza la obra de la nueva planta depuradora de líquidos cloacales

La provincia, una heladera: gran parte del territorio está bajo alerta amarilla por frío

Los 5 tips más importantes para preparar el mejor café

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Vacas lecheras en un campo del país. 

La producción de leche crece, pero cada vez hay menos tambos

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

Una persona retira dinero de un cajero automático. (Agencia Xinhua)

Ya está el cronograma: ¿cuándo cobran sueldo y aguinaldo estatales y docentes?