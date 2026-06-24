Mercedes: dos muertos en un trágico vuelco en la Ruta 5

Los dos pasajeros del vehículo que volcó en Mercedes no habrían llevado puesto los cinturones de seguridad. La Razón de Chivilcoy La circulación por la Ruta 5 estuvo interrumpida varias horas. La Razón de Chivilcoy

Un violento accidente se produjo en las últimas horas de la tarde del martes sobre la Ruta Nacional 5, en jurisdicción de Mercedes, cuando una camioneta volcó a la altura del kilómetro 109 y provocó la muerte de sus dos ocupantes.

De acuerdo a la información policial reflejada por La Razón de Chivilcoy, por causas que son materia de investigación, el conductor de una camioneta Ford Ranger doble cabina perdió el control del rodado, lo que provocó el vuelco fatal.

accidente en Mercedes rs La circulación por la Ruta 5 estuvo interrumpida varias horas. La Razón de Chivilcoy

Las víctimas fueron identificadas como Juan Carlos Silva, de 73 años, y Yanina Pérez, de 33 años, ambos domiciliados en Bragado. De acuerdo con las primeras precisiones del caso, se presume que ambos ocupantes viajaban sin el cinturón de seguridad colocado, motivo por el cual fueron despedidos del vehículo ante la violencia del impacto.

La Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Nº 3 del Departamento Judicial de Mercedes lleva adelante las investigaciones para determinar las causas de la tragedia. Fuente Agencia DIB

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