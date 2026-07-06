Pehuajó: murieron padre e hijo en un choque múltiple en la ruta 5

El auto en el que viajaba la familia desde Pehuajó hacia Buenos Aires. Diario La Mañana de Bolívar

Una familia oriunda de Pehuajó protagonizó un trágico siniestro vial este domingo sobre la Ruta 5, a la altura del kilómetro 350, en un choque que involucró a tres vehículos, un auto, una camioneta y un camión. El saldo fueron dos muertos y cuatro heridos.

Choque mortal en Pehuajó De acuerdo con la información policial, en el auto -un Honda Civic- viajaba una familia desde Pehuajó a Buenos Aires. Dos de las cuatro ocupantes fallecieron en el acto, un hombre y su hijo menor de edad, quienes viajaban en los asientos delanteros. En tanto, la mujer y la hija de la pareja, ubicados en la parte trasera, sobrevivieron al impacto y fueron derivadas al Hospital Municipal Juan Carlos Aramburu de Pehuajó.

A su vez, los dos ocupantes de la camioneta Chevrolet S10 también tuvieron que recibir atención médica, mientras que el conductor del camión -se investiga qué participación tuvo en el siniestro- resultó ileso.

El hecho se produjo en la misma semana en que se aprobó la concesión de la Ruta 5 sin obligación de obras de ensanchamiento

En la causa interviene la fiscalía de turno, que procura establecer las circunstancias en las que se produjo el accidente. En el lugar trabajaron efectivos de Policía Científica, personal policial, Bomberos Voluntarios y servicios de emergencia. El tránsito permaneció parcialmente interrumpido durante varias horas mientras se desarrollaban las tareas periciales. Fuente: Agencia DIB

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