¿Paraguas sí o no? Cómo va a estar el clima el domingo de elecciones

Novedades sobre las elecciones legislativas. Xinhua

Luego de las tormentas con que termina esta semana, el domingo electoral tendrá buen clima en general en la provincia de Buenos Aires. No habrá temperaturas primaverales, pero la máxima rozará los 23º C en la mayor parte del territorio bonaerense, con cielo parcialmente nublado pero sin probabilidad de precipitaciones.

La jornada, de acuerdo con los expertos de Meteored, se prevé mayormente soleada y las temperaturas mínimas se ubicarán en el rango de 10 a 13 °C sobre el AMBA, con máximas llegando a 22 o 23 °C y vientos secos soplando del cuadrante oeste.

Buen clima en el interior En tanto, en el interior bonaerense el buen tiempo prevalecerá. En Bolívar, por caso, estará parcialmente nublado, y las temperaturas máximas y mínimas estarán entre los 22º C y los 10º C. Es la misma situación que se dará en San Nicolás, 25 de Mayo, 9 de Julio, Pehuajó y Trenque Lauquen.

En Azul también habrá sol pero las temperaturas serán un poco más bajas, entre los 7º C de mínima y los 20º C de máxima. En la Costa Atlántica hará un poco más de frío, y la máxima llegará a los 17º C en Villa Gesell y a los 15º C en Mar del Plata y Necochea.

Refuerzo de frío Mientras tanto, la próxima semana comienza con un llamativo refuerzo de aire frío que ingresa al centro del país. Esto provocará un cambio de viento al sur con ráfagas en el AMBA y condiciones inestables, con algunas lluvias débiles y aisladas a partir de la tarde del lunes. Lo más destacado será el “derrumbe térmico” que se iniciará en la región que provocará dos mañanas muy frías para el martes y miércoles. En el Conurbano bonaerense, por ejemplo, las temperaturas mínimas pueden bajar hasta los 4º C.

Para compartir en redes









Temas Elecciones

clima