lunes 30 de marzo de 2026
30 de marzo de 2026 - 14:32

PAMI empezó a aplicar la vacuna antigripal en las farmacias

La obra social de los jubilados informó que ya está disponible. En provincia de Buenos Aires hay 2499 farmacias en la lista.

Diarios Bonaerenses | Fernando Delaiti
Por Fernando Delaiti
Novedades sobre la vacuna antigripal.&nbsp;

Novedades sobre la vacuna antigripal. 

PAMI, la obra social de los jubilados, comenzó este lunes con la campaña de vacunación antigripal que, según informaron, busca responder a la anticipación de la temporada de virus respiratorios y la circulación de una nueva variante de influenza A (H3N2), identificada por su mayor transmisibilidad.

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El operativo nacional de vacunación antigripal para grupos de riesgo (los adultos mayores de 65 años, incluidos) se lanzó el 11 de marzo en todo el país, lo que -a medida que las dosis se distribuyeron, algo que siempre puede ser desparejo- vino permitiendo que los jubilados con prepaga o con alguna otra obra social que no fuera PAMI asistieran a los vacunatorios de su prestador.

Según la información oficial de PAMI, la medida apunta a reforzar la inmunidad entre adultos mayores, considerados grupo de riesgo ante complicaciones y cuadros graves asociados a la gripe, antes del periodo de mayor circulación viral.

Entre las advertencias, el organismo indicó que la inmunización puede realizarse en simultáneo con otras vacunas del Calendario Nacional. La información oficial precisó que la única contraindicación es la presencia de alergia a alguno de los componentes o la antecedencia de una reacción alérgica tras una aplicación previa.

Cómo acceder a la vacuna

Para acceder a la vacunación antigripal 2026, los afiliados pueden consultar el buscador de farmacias en el sitio oficial pami.org.ar/farmacias o llamar al número 138 (opción 0). Se recomendó desde PAMI contactar previamente a la farmacia habitual antes de asistir. En la provincia de Buenos Aires, son 2499 las farmacias habilitadas.

El organismo informó que para recibir la vacuna no se requiere orden médica ni turno previo y es sin costo. El único requisito es presentar DNI y credencial de obra social. Las personas menores de 65 años con factores de riesgo deberán acreditar su condición mediante la documentación médica correspondiente.

Para más información sobre la disponibilidad, puntos de aplicación y recomendaciones actualizadas, la entidad señaló que se encuentra habilitado el portal informativo en pami.org.ar/antigripal

Fuente: Agencia DIB

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