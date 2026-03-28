sábado 28 de marzo de 2026
28 de marzo de 2026 - 17:11

PAMI adelanta la vacunación antigripal 2026: quiénes pueden acceder y desde cuándo

La campaña de PAMI comenzará el 30 de marzo en todo el país, sin turno ni orden médica. La medida busca proteger a los grupos de riesgo.

La campaña de vacunación antigripal de PAMI comenzará el 30 de marzo en todo el país, sin turno ni orden médica.

La campaña de vacunación antigripal de PAMI comenzará el 30 de marzo en todo el país, sin turno ni orden médica.

El PAMI anunció el adelantamiento de la campaña de vacunación antigripal 2026 en todo el país. La aplicación de las dosis comenzará el próximo lunes 30 de marzo, en línea con las recomendaciones del Ministerio de Salud de la Nación, ante la circulación anticipada de virus respiratorios.

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La decisión responde, en particular, a la detección de una nueva variante de influenza A (H3N2), caracterizada por su mayor transmisibilidad. El objetivo es reforzar la inmunidad en los grupos más vulnerables antes del pico invernal, especialmente entre adultos mayores, quienes presentan mayor riesgo de complicaciones graves.

Es gratuita y sin turno previo

Desde el organismo señalaron que la vacuna es gratuita y no requiere orden médica ni turno previo. Los afiliados podrán aplicársela en farmacias habilitadas con la sola presentación del DNI y la credencial. En el caso de personas menores de 65 años con factores de riesgo, deberán acreditar su condición mediante documentación médica.

Entre los grupos priorizados se encuentran los mayores de 65 años, embarazadas y niños de entre 6 y 24 meses. También se incluye a personas con enfermedades crónicas, como patologías respiratorias -entre ellas EPOC o asma moderada a severa-, afecciones cardíacas, inmunodeficiencias, diabetes o insuficiencia renal, entre otras condiciones.

El ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, destacó al portal Infobae la importancia de la inmunización. Según explicó, la vacuna antigripal no elimina completamente la posibilidad de contagio, pero reduce significativamente el riesgo de cuadros graves y mortalidad. “Baja el riesgo en torno al 60% y evita complicaciones severas”, señaló.

Otro de los puntos destacados de la campaña es la posibilidad de aplicar la vacuna antigripal junto con otras dosis del calendario, como la antineumocócica o la vacuna contra el COVID-19, sin necesidad de intervalos entre ellas. La única contraindicación informada es haber presentado reacciones alérgicas previas a componentes de la vacuna.

Evitar saturación

El adelantamiento de la campaña también busca evitar la saturación del sistema de salud durante los meses de mayor circulación viral. En ese sentido, desde PAMI recomendaron a los afiliados consultar previamente la disponibilidad en su farmacia habitual o comunicarse a la línea 138 para obtener información sobre los puntos de vacunación.

Además, el organismo habilitó un portal web con detalles actualizados sobre la campaña, incluyendo farmacias adheridas, recomendaciones y requisitos para cada grupo. https://www.pami.org.ar/farmacias

Fuente: Agencia DIB

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