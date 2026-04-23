jueves 23 de abril de 2026
23 de abril de 2026 - 09:24

Operaron a Charly García: le extirparon parte de un riñón tras encontrarle un nódulo

El músico fue intervenido quirúrgicamente en el sanatorio porteño IADT y, según su entorno, se recupera favorablemente.

Por Agencia DIB
Charly García, días pasados, comprando música en una disquería porteña.

Charly García, días pasados, comprando música en una disquería porteña.

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Charly García (74) fue sometido este miércoles a una nefrectomía parcial, una operación en la que le fue extraída parte de un riñón. El músico permanece internado en el Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento (IADT), en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), y su evolución es buena, según informaron desde su entorno.

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De acuerdo a lo que trascendió en el programa LAM (América), un manager del músico indicó que el domingo ingresó a la clínica para practicarse una operación programada que se llevó a cabo con éxito.

Un nódulo

Al cantautor le habían detectado un nódulo en el riñón. La cirugía se realizó la mañana del martes último. Todo salió bien y el autor de “Clix Modernos” está internado en una sala común, donde evoluciona en forma favorable.

La noticia generó preocupación entre sus seguidores debido a los antecedentes de salud del artista, que en los últimos años atravesó distintas internaciones y tratamientos médicos.

De buen humor

De todos modos en las últimas semanas se lo vio a Charly, de 74 años, recorriendo las salas del Malba junto a su presidente, Eduardo Costantini, y en el recital de Andy Summers, el exmiembro de The Police. También se lo vio de muy buen talante comprando discos en una disquería de Corrientes y Callao.

Fuente: Agencia DIB

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