Operaron a Charly García: le extirparon parte de un riñón tras encontrarle un nódulo

Charly García (74) fue sometido este miércoles a una nefrectomía parcial, una operación en la que le fue extraída parte de un riñón. El músico permanece internado en el Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento (IADT), en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), y su evolución es buena, según informaron desde su entorno.
De acuerdo a lo que trascendió en el programa LAM (América), un manager del músico indicó que el domingo ingresó a la clínica para practicarse una operación programada que se llevó a cabo con éxito.
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Un nódulo
Al cantautor le habían detectado un nódulo en el riñón. La cirugía se realizó la mañana del martes último. Todo salió bien y el autor de “Clix Modernos” está internado en una sala común, donde evoluciona en forma favorable.
La noticia generó preocupación entre sus seguidores debido a los antecedentes de salud del artista, que en los últimos años atravesó distintas internaciones y tratamientos médicos.
De buen humor
De todos modos en las últimas semanas se lo vio a Charly, de 74 años, recorriendo las salas del Malba junto a su presidente, Eduardo Costantini, y en el recital de Andy Summers, el exmiembro de The Police. También se lo vio de muy buen talante comprando discos en una disquería de Corrientes y Callao.
Fuente: Agencia DIB