Oficializaron el último aumento del año para las jubilaciones y asignaciones familiares

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( Anses ) formalizó los aumentos que correrán a partir de diciembre para las jubilaciones , pensiones y las asignaciones familiares . La medida se hizo efectiva a través de las resoluciones 359 y 361, marca un incremento del 2,34% y responde a las actualizaciones mensuales basadas en la inflación del Indec .

Según el artículo 1° del documento de la resolución 359, el haber mínimo de los jubilados quedará en $340.879,59 , mientras que el máximo escalará a $2.293.796,92 , tal como lo especifica el artículo 2° de la misma normativa. En tanto, la base imponible mínima para el cálculo de aportes se ubicará en $114.808,17 y la máxima en $3.731.212,01 .

El artículo 4°, además, elevó a $ 155.936,86 el monto de la Prestación Básica Universal (PBU) prevista en el artículo 19 de la Ley N° 24.241 a partir de aquel mismo mes, mientras que la Pensión Universal al Adulto Mayor (PUAM) ascenderá a $272.703,67.

Además, este mes incluye el pago del aguinaldo , por lo que, teniendo en cuenta a su vez el bono de $70.000, los haberes quedarán conformados de la siguiente manera:

Jubilación mínima : $340.879,59 + bono de $70.000 + aguinaldo = $581.319,38

: $340.879,59 + bono de $70.000 + aguinaldo = Jubilación máxima : $2.293.796,92 + aguinaldo = $3.440.695,38

: $2.293.796,92 + aguinaldo = Prestación Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $272.703,67 + bono de $70.000 + aguinaldo = $479.055,5

Anses: montos de las asignaciones en diciembre 2025

El Gobierno determinó también un incremento del 2,34% en diciembre para los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo y Asignaciones Familiares. Lo hizo a través de la Resolución 361, también publicada en el Boletín Oficial.

Según uno de los anexos, desde ese mes los haberes correspondientes a la AUH se irán a $122.492, mientras que para aquellas personas que viven en los distritos de la Zona 1 del país trepará a $159.240. De acuerdo con los mismos documentos, montos similares regirán para la asignación por embarazo para protección social.

Por su parte, para los titulares de asignaciones para protección social, el monto destinado para quienes tienen Hijos con Discapacidad se elevará a $398.853 y $518.509 para los residentes en la Zona 1, mientras que la Ayuda Escolar Anual seguirá en $42.039 para todos los beneficiarios.

Por su parte, los trabajadores en relación de dependencia, titulares de la prestación por desempleo, monotributistas, veteranos de guerra, jubilados y pensionados con hijos de hasta 18 años cobrarán por asignación familiar percibirán desde el mes próximo los siguientes montos, según el ingreso del grupo familiar:

Hasta $948.361 recibirán $61.252 por hijo.

Entre $948.361,01 y $1.390.864, cobrarán $41.316.

Entre $1.390.864,01 y $1.605.800, percibirán $24.990.

Entre $1.605.800,01 y $5.022.048, obtendrá un beneficio de $12.892.

Los mismos montos y topes se aplican en la Asignación Familiar Prenatal.

Además, para ese grupo se estableció que la Asignación por Nacimiento será de $71.396, la Asignación por Adopción aumentará a $426.877, la Asignación por Matrimonio trepará a $106.904, siempre que el Ingreso General Familiar (IGF) no supere los $5.022.048.

Fuente: Agencia DIB