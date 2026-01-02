Murió Alicia Ramos Fondeville, jueza del tribunal que condenó a Carlos Monzón

Alicia Ramos Fondeville, la presidenta del tribunal que el 3 de julio de 1989 condenó a Carlos Monzón a once años de prisión por homicidio simple y la primera mujer en presidir el Colegio de Magistrados y Funcionarios del Departamento Judicial Mar del Plata , falleció a los 90 años.

"Con profundo pesar, el Colegio de Magistrados y Funcionarios del Departamento Judicial Mar del Plata informa el fallecimiento de la Dra. Alicia Ramos Fondeville, acontecido el 1 de enero de 2026 en esta ciudad", indicaron en un comunicado desde el Colegio de Magistrados.

También destacaron que Ramos Fondeville "fue una figura histórica de la Justicia local y nacional" y que abrió "camino para la participación femenina en los espacios institucionales de conducción". Y agregaron: "Su liderazgo marcó un hito en la vida de nuestra institución y dejó una huella imborrable en la memoria colectiva".

En agosto de 2025, el Colegio de Magistrados de Mar del Plata le entregó una medalla conmemorativa "en reconocimiento a su legado y a su aporte invaluable a la consolidación de una Justicia cercana, transparente y comprometida con la comunidad".

La condena a Carlos Monzón

Ramos Fondeville, junto a sus colegas Carlos Pizarro Lastra y Jorge Simón Isaach, es recordada por su participación en el juicio contra Carlos Monzón, luego que en la mañana del 14 de febrero de 1988, Alicia Muñiz, su pareja, fuese encontrada en el piso, boca abajo, casi desnuda, muerta.

El ex campeón del mundo de boxeo llegó al juicio con la suerte echada. Las autopsias y reautopsias habían sido claras, aunque una parte de la sociedad seguía defendiéndolo. Hubo dos testimonios mediáticos que relataron el paso a paso de esa noche, pero que para los jueces no fueron ciertos.

Uno, el más conocido, el de Rafael Crisanto Báez, "el cartonero", un recolector que frecuentaba esa zona. Contó de los golpes en el balcón, de que la tiró y que después Monzón, tras ponerse los pantalones, saltó. Luego dijo que el ex boxeador gritaba: "Alicia se mató, Alicia se tiró". No le creyeron y fue procesado por falso testimonio, aunque hay quienes sostienen que antes de que su versión fuera "contaminada", ya que transitó varios cananes de TV, era creíble.

Monzón tuvo varias contradicciones en el proceso: admitió haberle dado un cachetazo, pero dijo que no la agarró del cuello, algo que había asegurado en otra declaración judicial. Adjudicó el presunto olvido a una "neblina obnubiladora". Lo cierto es que el tribunal no le creyó y en julio de 1989 lo condenó por homicidio simple (no existía la figura de femicidio) a 11 años de prisión. Años después, uno de los jueces justificó que la violencia del acusado actuó como atenuante.

Fuente: Agencia DIB