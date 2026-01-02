viernes 02 de enero de 2026
2 de enero de 2026 - 12:28

Clavá bien la sombrilla: alerta por vientos fuertes en la Costa Atlántica

La advertencia abarca todas las playas entre Mar Chiquita y Carmen de Patagones.

Por Agencia DIB
Que no se te de vuelta la sombrilla este viernes.

Que no se te de vuelta la sombrilla este viernes.

Cuidado con carpas y sombrillas en la playa: los turistas que comenzaron el año en la Costa Atlántica deberán lidiar este viernes con vientos fuertes, según indicó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Hay una alerta amarilla para todas las playas que abarcan desde Mar Chiquita hasta Carmen de Patagones, en el sur de la provincia de Buenos Aires.

Más noticias
Una cabina de peaje.

Aumentan los peajes a la costa: cuánto sale ir de Buenos Aires a Mar del Plata
Parece que llega un año con temperaturas récord.

Recién empieza, pero ya advierten que 2026 será uno de los años más calurosos desde que existen registros

Según el SMN, esta "área será afectada por vientos del sector sur con velocidades de entre 40 y 55 km/h y ráfagas que podrían alcanzar los 75 km/h".

Playa por playa

La alerta incluye las playas de Mar Chiquita, Mar del Plata, Miramar, Necochea, Claromecó, Monte Hermoso y Bahía Blanca, entre otras ciudades balnearias de la provincia de Buenos Aires.

El SMN sugirió las recomendaciones habituales: evitar salir; retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento, como macetas, sillas o toldos; alejarse de puertas y ventanas; no refugiarse debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes; y tener precaución al conducir.

Claro que varias de estas sugerencias, como “no salir”, son bastante difíciles de cumplir si se está veraneando.

Fuente: Agencia DIB

Temas
Ver más

Aumentan los peajes a la costa: cuánto sale ir de Buenos Aires a Mar del Plata

Recién empieza, pero ya advierten que 2026 será uno de los años más calurosos desde que existen registros

Necochea y Quequén: el 2026 comenzó como terminó el 2025, con incendios

Comenzó la convocatoria de la Asesoría General de Gobierno para el ingreso de nuevos abogados

La próxima semana ABSA realizará una audiencia para subir la tarifa de agua

Murió Alicia Ramos Fondeville, jueza del tribunal que condenó a Carlos Monzón

Explotó el verano en Cuenta DNI con nuevas promos y cambios en las tradicionales

El Gobierno creó un nuevo régimen para focalizar los subsidios energéticos

Pasión por el periodismo: los 100 años de El Norte de San Nicolás

Año Nuevo bajo control: 96 alcoholemias positivas y excusas insólitas

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Novedades sobre el gas.

El Gobierno creó un nuevo régimen para focalizar los subsidios energéticos

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

Parece que llega un año con temperaturas récord.

Recién empieza, pero ya advierten que 2026 será uno de los años más calurosos desde que existen registros