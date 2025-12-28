domingo 28 de diciembre de 2025
28 de diciembre de 2025 - 09:31

La Flores: murió un matrimonio de Berisso en choque frontal en la ruta 3

El siniestro se registró en la mañana del sábado e involucró a una Kangoo y una Amarok. Murió el matrimonio y resulto herida de gravedad una menor de 13 años.

Por Agencia DIB
Un matrimonio de Berisso murió en un choque frontal en Las Flores.

Un matrimonio murió y su hija de 13 años resultó gravemente herida tras un choque frontal entre dos camionetas ocurrido el sábado a la altura del kilómetro 225 de la Ruta Nacional 3, en Las Flores.

El siniestro vial se registró alrededor de las 7 de la mañana e involucró a una Renault Kangoo y una Volkswagen Amarok. Como consecuencia del impacto, el conductor del utilitario, Eduardo Basilio Díaduchi, y su pareja, Cecilia Sosa, fallecieron en el lugar. En tanto, la hija de ambos, de 13 años, sufrió heridas de gravedad y fue trasladada al Hospital de Las Flores. Las víctimas eran oriundas de la localidad bonaerense de Berisso.

Por su parte, la conductora de la camioneta Volkswagen Amarok, identificada como Caro Márquez Eloy, también debió ser derivada al centro de salud local. Según se informó, la mujer es de nacionalidad extranjera, aunque cuenta con DNI argentino y tiene domicilio en la ciudad de Olavarría.

