La Flores: murió un matrimonio de Berisso en choque frontal en la ruta 3

Un matrimonio murió y su hija de 13 años resultó gravemente herida tras un choque frontal entre dos camionetas ocurrido el sábado a la altura del kilómetro 225 de la Ruta Nacional 3, en Las Flores .

El siniestro vial se registró alrededor de las 7 de la mañana e involucró a una Renault Kangoo y una Volkswagen Amarok. Como consecuencia del impacto, el conductor del utilitario, Eduardo Basilio Díaduchi, y su pareja, Cecilia Sosa, fallecieron en el lugar. En tanto, la hija de ambos, de 13 años, sufrió heridas de gravedad y fue trasladada al Hospital de Las Flores. Las víctimas eran oriundas de la localidad bonaerense de Berisso.